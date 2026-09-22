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Yenişehir panayırı yıllar sonra üçüncü kez şehirle buluşuyor

Yenişehir Belediyesi'nin 40 yıllık aradan sonra yeniden başlattığı Tarihî Yenişehir Panayırı, 25-30 Eylül'de Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesi'nde düzenlenecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenişehir panayırı yıllar sonra üçüncü kez şehirle buluşuyor

Yenişehir'de panayır geleneği yeniden canlanıyor

Yenişehir Belediyesi tarafından yaklaşık 40 yıllık aranın ardından yeniden yaşama kazandırılan Tarihî Yenişehir Panayırı, bu yıl üçüncü kez ziyaretçilere kapılarını açıyor. Kısa sürede şehrin önemli kültürel ve ticari buluşmalarından biri haline gelen etkinlik, geçmişin hatıralarını yeni nesillerin heyecanıyla buluşturmayı amaçlıyor.

hazırlıklar esnafla ortak akılla şekillendi:

Panayırın organizasyon sürecinde yerel esnafın görüş ve önerileri ön planda tutuldu. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hazırlıkların 'yerel esnafla yaptığımız istişareler ve ortak akıl doğrultusunda şekillendiğini' belirterek, esnafın görüşlerinin programın merkezinde olduğunu vurguladı. Başkan Özel, panayırın kent merkezindeki ticari hareketliliğe katkı sağlayacağı ve esnafın kazancını destekleyeceği mesajını paylaştı.

panayır programı ve etkinlikler:

25-30 Eylül tarihleri arasında Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesinde kurulacak panayırda alışveriş stantları, yöresel ürünler, kooperatiflerin el emeği ürünleri, hediyelik eşyalar ile çocuklara yönelik eğlence alanları ve lunapark yer alacak. Etkinlik, hem üreticinin emeğini hem de hemşehrilerin bir araya gelerek sohbet ve paylaşımını teşvik edecek bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Başkan Ercan Özel, Yenişehir'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de misafirleri beklediklerini belirterek tüm hemşehrileri ve aileleri panayıra davet etti. Yenişehir'de panayır coşkusunun tekrar yaşanacağı günler için hazırlıklar tamamlanırken, organizasyonun hem kültürel hem ekonomik boyutları ön plana çıkarılıyor.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 40 YILLIK ARANIN ARDINDAN YENİDEN YAŞATILMAYA BAŞLANAN TARİHÎ...

YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 40 YILLIK ARANIN ARDINDAN YENİDEN YAŞATILMAYA BAŞLANAN TARİHÎ YENİŞEHİR PANAYIRI, BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ KAPILARINI AÇIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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