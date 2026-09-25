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Yenişehir parkında gençlerle bilim buluşması: Dicle’den akan bilim şenliği

TÜBİTAK 4007 destekli 'Dicle’den Akan Bilim Şenliği' 24-26 Eylül'de Yenişehir Parkı'nda, 34 stant ve halka açık atölyelerle ziyaretçilerini bekliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yenişehir parkında gençlerle bilim buluşması: Dicle’den akan bilim şenliği

Yenişehir parkında bilim etkinlikleri başladı

Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dicle’den Akan Bilim Şenliği" Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle başladı. Etkinlik, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Parkı'nda düzenlenen açılış programıyla halka duyuruldu.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Karahan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından stantları tek tek gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Program içeriği ve hedefler:

Şenlik, TÜBİTAK’ın 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında 24-26 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Etkinliklerde katılımcıların bilimsel düşünme, araştırma, gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli atölye ve uygulamalar yer alacak. Organizasyon, Yenişehir’in yerel ekosistemi ve kültürel mirasını merkeze alarak çocuklar ve gençlerin doğayla ve bilimle buluşmasını amaçlıyor.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, halkın kolay ulaşabileceği bir mekânda gençlerin ve çocukların bilimle tanışmasının hedeflendiğini vurguladı. Atlı, daha önce 4006 Bilim Fuarları kapsamında okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerde Yenişehir’in en fazla başvuru yapan ve kabul alan ilçelerden biri olduğunu hatırlatarak, "Toplam 22 tane başvuru kabul edilmişti" dedi.

Atlı ayrıca etkinliğe ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bizim paydaşlarımız var. Toplam 34 standımız var. Taştan doğaya, bilimden yıldızlara kadar birçok etkinliğe imza atacağız. 24 Eylül ile 26 Eylül arasında, saat 09.00 ile 16.00 arasında bütün halkımıza açık."

Şenlik süresince gerçekleştirilecek atölye ve etkinlikler halka açık olup, tüm vatandaşların katılımına açık şekilde planlandı.

YENİŞEHİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN, YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN...

YENİŞEHİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN, YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU, YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DE DESTEK VERDİĞİ “DİCLE’DEN AKAN BİLİM ŞENLİĞİ” BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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