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Yenişehir’de 6 eylül coşkusu: 104. kurtuluş yıldönümü altın biber etkinlikleriyle anılacak

Yenişehir, 6 Eylül'de 11. Uluslararası Altın biber festivali kapsamında düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kortej, canlandırma ve törenlerle anacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenişehir’de 6 eylül coşkusu: 104. kurtuluş yıldönümü altın biber etkinlikleriyle anılacak

kutlama programı:

Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, 6 Eylül tarihinde 11. Uluslararası Altın biber festivali kapsamında çeşitli etkinliklerle anılacak. Etkinlikler sabah saatlerinde Heykel Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak, ardından kortej yürüyüşü ile devam edecek.

Program, Yenişehir Belediye Meydanı'nda sembolik kurtuluş canlandırması ile sona erecek. Törenler, ilçenin tarihsel hafızasını canlı tutmayı ve toplumsal birlik mesajını güçlendirmeyi amaçlıyor.

başkan ercan özel'in mesajı:

Ercan Özel etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bugün bizlere düşen görev, 104. yıl önceki ruhu yeniden yaşatmaktır! Birlik olacağız, kardeş olacağız, omuz omuza daha güçlü bir Yenişehir, daha aydınlık bir Türkiye inşa edeceğiz! Gelin, 104.yıl önce olduğu gibi bugün de el ele, omuz omuza, gönül gönüle yürüyelim. Hep birlikte daha güçlü bir Yenişehir, daha aydınlık bir Türkiye için çalışalım'

etkinlik çağrısı ve anlamı:

Belediye başkanının çağrısı, kurtuluş törenlerinin sadece anma değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve ortak geleceğe vurgu fırsatı olduğunu hatırlatıyor. Halkın katılımı ile gerçekleştirilecek kortej ve sembolik canlandırma, Yenişehir için hem tarihsel bir anma hem de gelecek adına birlik mesajı taşıyacak.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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