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Yenişehir'de alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: iki kardeş ve bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak-verecek iddiasıyla çıkan silahlı kavgada kardeşler Metin ve Oktay Tokay ile Mehmet Baydur hayatını kaybetti; çok sayıda şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:10

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenişehir'de alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: iki kardeş ve bir kişi hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların iddiasına göre olayın nedeni alacak-verecek meselesi olarak gösterildi.

Çatışmada kardeşler Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetti. Olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu ve çevredekiler tarafından güvenlik güçlerine bildirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Emniyet birimleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın seyrine göre ek adımların atılacağı öğrenildi.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2&#039;Sİ KARDEŞ 3...

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2'Sİ KARDEŞ 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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