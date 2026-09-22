Yenişehir'de alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: iki kardeş ve bir kişi hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların iddiasına göre olayın nedeni alacak-verecek meselesi olarak gösterildi.

Çatışmada kardeşler Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetti. Olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu ve çevredekiler tarafından güvenlik güçlerine bildirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Emniyet birimleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın seyrine göre ek adımların atılacağı öğrenildi.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2'Sİ KARDEŞ 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.