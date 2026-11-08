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Yenişehir'de çiftlikte gece yarısı kavgası: demir sopayla iki kişi ağır yaralandı

Yenişehir'de bir çiftlikte çıkan kavgada, iddiaya göre Kiumenz A.'nın demir sopayla saldırısı sonucu iki yabancı uyruklu ağır yaralandı; jandarma soruşturuyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenişehir'de çiftlikte gece yarısı kavgası: demir sopayla iki kişi ağır yaralandı

Yenişehir'de çiftlikte demir sopalı saldırı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Toprakocak Mahallesi'ndeki bir çiftlikte gece saatlerinde yaşanan olayda, üç kişi arasında başlayan tartışma büyüdü. İddialara göre Kiumenz A. (21), demir sopayla çiftlikte çalışan Abdul Khalil R. (31) ve Sultan Sanjar A. (28)'yı darbetti. Olayın ardından şüphelinin kaçtığı, jandarma ekiplerinin yakalama çalışmalarını başlattığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre kavga, çiftlik içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaralanan iki kişi çiftlik sahibi tarafından ilk olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından her iki yaralı, ileri tetkik ve müdahale için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Sevk edilen iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat sürerken, jandarma ekipleri kaçan Kiumenz A.'yı yakalamak için titiz bir şekilde çalışma yürütüyor.

YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN OLAYDA, YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ DEMİR SOPAYLA DARBEDİLEREK...

YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTE ÇIKAN OLAYDA, YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ DEMİR SOPAYLA DARBEDİLEREK AĞIR YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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