Yenişehir'de güneş enerjili modern galericiler sitesi açılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde inşa edilen ve kendi elektriğini Güneş Enerji Santrali (GES) ile üretecek şekilde planlanan modern galericiler sitesi, toplam 300 milyon lira yatırımla tamamlandı ve hizmete açılıyor. Proje, bölgedeki ticari altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

projenin özellikleri:

Proje, 14 bin 200 metrekare arsa üzerinde konumlanıyor ve içerisinde 40 adet iş yeri, sosyal tesis ile restoran, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi işletmelerin yanı sıra yönetim ve muhasebe odaları ile bir güvenlik odası barındırıyor. GES uygulaması sayesinde site, ortaklarının enerji gereksinimini yerinde üreterek işletme maliyetlerinde tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

açılış ve kooperatifin değerlendirmesi:

Yenişehir Galericiler Kooperatifi Başkanı Orhan Erol, "Ciddi bir AR-GE çalışması ile bütün incelikleri düşünülmüş modern galericiler sitemizi bu çarşamba günü açıyoruz. Çok araştırdık, çok gezdik, çok fikir aldık ve sonunda herkesin mutabık kaldığı güzel bir eser meydana geldi. Bize güvenen ortaklarımızın bütün taleplerini karşılayacak olan sitemiz ilçemiz gelişimine de katkı sunacak Türkiye’ye örnek olacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını" dedi.

Kooperatif yetkilileri, projenin hem bölgedeki esnaf için yeni bir iş alanı oluşturacağını hem de enerji verimliliğiyle sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını belirtiyor. Açılışla birlikte site, Yenişehir'in ticari hayatına yeni bir merkez kazandırmayı hedefliyor.

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE İNŞA EDİLEN VE KENDİ ELEKTRİĞİNİ GES İLE ÜRETECEK OLAN 300 MİLYON LİRAYA TAMAMLANAN MODERN GALERİCİLER SİTESİ, HİZMETE AÇILIYOR.