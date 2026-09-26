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Yenişehir’de Osmanlı panayır geleneği sokaklara taştı

Osmanlı’dan günümüze miras kalan panayır geleneğini yaşatan Yenişehir Panayırı, 25-30 Eylül arasında binlerce ziyaretçi ve esnafı bir araya getiriyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yenişehir’de Osmanlı panayır geleneği sokaklara taştı

Yenişehir panayırı geleneği sürüyor:

Osmanlı döneminden günümüze uzanan panayır geleneği, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bu yıl da yaşatılıyor. Üçüncüsü düzenlenen Yenişehir Panayırı, 25-30 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor ve ilçenin kültürel takviminde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Etkinlik alanında yoğun katılım ve alışveriş:

Panayır alanında Türkiye’nin farklı illerinden gelen binlerce vatandaş ve esnaf bir araya geliyor. Ziyaretçiler aileleriyle birlikte alışveriş yapıyor, etkinlik alanlarında vakit geçiriyor; esnaf ise ürünlerini geniş bir kitleye sunma fırsatı buluyor. Etkinlik boyunca oluşan canlı atmosfer ilçede renkli görüntüler oluşturuyor.

Yerel esnafa yönelik destek uygulamaları:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, panayıra gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Başkan Özel, "Muhteşem bir katılım var. Yenişehirli esnafımız da şehir dışından gelen esnaflarımız da panayırdan dolayı mutlu. Halkımızın eşiyle, dostuyla, çocuklarıyla burada güzel vakit geçirmesi ve mutlu olması bizim için her şeye değer" sözleriyle değerlendirme yaptı. Ayrıca belediye, Yenişehirli esnafı desteklemek amacıyla fiyatlandırma uygulamasında yerel satıcıları ayrı tutarak avantaj sağladıklarını duyurdu.

Osmanlı’dan günümüze taşınan bu geleneğin yaşatıldığı Yenişehir Panayırı, 30 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN PANAYIR GELENEĞİ, OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK BAŞKENTİ OLAN...

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN PANAYIR GELENEĞİ, OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK BAŞKENTİ OLAN BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE YAŞATILMAYA DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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