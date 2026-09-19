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Yenişehir'de siyah incir deposunda yangın, Bursa'nın birçok noktasından duman gözlemlendi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ihracata yönelik siyah incirlerin bulunduğu soğuk hava deposunda saat 16.00'da yangın çıktı; kent genelinde dumanlar görüldü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yenişehir'de siyah incir deposunda yangın, Bursa'nın birçok noktasından duman gözlemlendi

Yenişehir'de soğuk hava deposunda süren yangın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ihracata yönelik olarak işlendiği belirtilen siyah incirlerin bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın, akşam saatlerinde kentin birçok noktasasından görülen kara dumanlara neden oldu. Yangının, saat 16.00 sıralarında Karaköy Mahallesi'nde başladığı bildirildi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının yayıldığı alan ve gözlemler:

Olay yerinden yükselen yoğun siyah dumanlar, Yenişehir ve çevresinde geniş bir alandan fark edildi. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, dumanın rüzgârla farklı yönlere taşındığı gözlemlendi. Depoda saklanan ve işlendiği belirtilen ürünün ihracata yönelik siyah incirler olduğu kaynaklarda yer aldı.

Müdahale ekipleri ve söndürme çalışmaları:

Yangına müdahale etmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde alevlere müdahale ederken söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Resmi makamlar ve ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve çevredeki güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı.

İhraç edilen siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda yangın sürüyor

İhraç edilen siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda yangın sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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