Dolar 48,6188 +0,13%
Euro 56,1082 -0,38%
Bist 14.276,08 -1,32%
Altın Gram 6.736,31 -2,25%
EUR/USD 1,1535 -0,57%
Brent Petrol 108,89 +4,09%
--°

Yenişehir'de ters şeride giren alkollü tırın çarpması iki gencin yaşamını aldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen bir tırın ters şeride girip motosiklete çarpması sonucu iki genç öldü, bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yenişehir'de ters şeride giren alkollü tırın çarpması iki gencin yaşamını aldı

Kaza ayrıntıları:

Olay, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, ters şeride girerek karşı yönden gelen bir motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikleti kullanan Remzi Manaoğlu (18) ile motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yaralanan ve ismi yalnızca K. harfiyle belirtilen kişinin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sürücü ve alkol testi:

Kaza sonrası yapılan kontrollerde tır sürücüsü Recep Ö.'nün 2,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı ve delil toplama ile yol güvenliğini sağlama işlemleri yürütüldü.

Yaralı ve soruşturma:

Hafif yaralı olarak bildirilen K. isimli kişinin durumunun kararlı olmadığı, tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Jandarma ekipleri kaza nedeniyle olayı aydınlatmaya yönelik ifadeler alıyor, olay yerinde inceleme yapıyor ve soruşturma devam ediyor.

YENİŞEHİR’DE FECİ KAZA: ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİDE GİRİP MOTOSİKLETE ÇARPTI, 2 GENÇ HAYATINI...

YENİŞEHİR’DE FECİ KAZA: ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜ TERS ŞERİDE GİRİP MOTOSİKLETE ÇARPTI, 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan minibüs kafenin önüne daldı, müşteri ölümden saniyelerle kurtul...
images

Elazığ'da UYAP sorgusu sırasında kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı
images

Samsun'da 16 yaşındaki çocuğun evinde 808 sentetik ecza ele geçirildi
images

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da UYAP sorgusu sırasında kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Samsun'da 16 yaşındaki çocuğun evinde 808 sentetik ecza ele geçirildi

Efeler'de Anıl Yetişkin sınıflarda miniklerle yeni eğitim yılına başladı

Bodrum limanına iki kruvaziyer yanaştı, 836 yolcu kente hareket getirdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi