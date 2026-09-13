Yenişehir'de ters şeride giren alkollü tırın çarpması iki gencin yaşamını aldı

Kaza ayrıntıları:

Olay, Yenişehir-İnegöl kara yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, ters şeride girerek karşı yönden gelen bir motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikleti kullanan Remzi Manaoğlu (18) ile motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yaralanan ve ismi yalnızca K. harfiyle belirtilen kişinin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sürücü ve alkol testi:

Kaza sonrası yapılan kontrollerde tır sürücüsü Recep Ö.'nün 2,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı ve delil toplama ile yol güvenliğini sağlama işlemleri yürütüldü.

Yaralı ve soruşturma:

Hafif yaralı olarak bildirilen K. isimli kişinin durumunun kararlı olmadığı, tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Jandarma ekipleri kaza nedeniyle olayı aydınlatmaya yönelik ifadeler alıyor, olay yerinde inceleme yapıyor ve soruşturma devam ediyor.

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