Yenişehir'de ulaşım seferberliği: beş noktada eş zamanlı yatırım

yenişehir'de ulaşım yatırımları hız kazandı

Yenişehir Belediyesi, ilçe merkezinden kırsal mahallere kadar ulaşım altyapısını güçlendirmek için eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Başkan Ercan Özel öncülüğünde yürütülen hizmetlerde 5 farklı nokta aynı anda sahada bulunuyor; akıllı kavşak, yeni yol bağlantıları ve parke taşı uygulamaları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

akıllı kavşak ve meydan çevresi:

Meydan Projesi'nin gerçekleştirildiği bölgede başlatılan Akıllı Kavşak Projesi ile şehir merkezinde trafik düzeni ve güvenliği artırılmayı hedefleniyor. Başkan Özel, "Meydan Projemizin ardından aynı bölgede şimdi de Akıllı Kavşak Projemizi hayata geçiriyoruz. Yenişehir’imizin ihtiyaçlarını adım adım çözüyor, şehir merkezimizi daha düzenli ve güvenli bir ulaşım yapısına kavuşturuyoruz" dedi.

Proje, geçmişte yoğunluk ve kaza riski bulunan noktalarda akıllı düzenlemeler sağlayarak akışın iyileştirilmesine odaklanacak. Çalışmalar, daha etkin sinyalizasyon ve yol geometrisi düzenlemelerini kapsıyor.

yeni yol bağlantıları ve mahallerde üstyapı çalışmaları:

Yenişehir Galericiler Sitesi'nin ulaşımını kolaylaştıracak bağlantı yolunda da önemli ilerleme kaydedildi. 23 Eylül tarihinde açılması planlanan siteye yönelik olarak, Galericiler Sitemizin Bursa Yolu’na doğrudan bağlanacağı 12 metre genişliğinde, 300 metre uzunluğunda yeni yol açıldı ve şu aşamada Bursa Büyükşehir Belediyesi ile soğuk asfalt çalışması yürütülüyor. Başkan Özel, bu bağlantının galerici esnafı ve vatandaşlar için önemine dikkat çekti.

Mahalle düzeyinde ise Yenigün Mahallesi Hanedan Sokak ve kırsal Karasıl Mahallesinde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Belediye, merkez-kırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç olan noktalarda üstyapı iyileştirmesi gerçekleştiriyor ve ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Kazaların sık yaşandığı Kozdere Yolu Kavşağında da trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılıyor. Başkan Özel, "Hemşehrilerimizin can güvenliğini ilgilendiren her konu bizim için önceliklidir. Kazaların sık yaşandığı Kozdere Yolu Kavşağı’nda daha güvenli bir ulaşım için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz" diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Belediyenin sahada eş zamanlı çalışma modeline de değinen Özel, "Bir noktada çalışmayı bitirip diğerine geçmiyoruz. İmkânlarımızı ve ekiplerimizi doğru planlayarak Yenişehir’imizin birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışıyoruz" ifadeleriyle koordineli yürütülen çalışma temposunu özetledi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM YATIRIMLARINA HIZ VERDİ. AKILLI KAVŞAK PROJESİ’NDEN GALERİCİLER SİTESİ’NİN BURSA YOLU BAĞLANTISINA, HANEDAN SOKAK’TAN KARASIL MAHALLESİ’NE VE KOZDERE YOLU KAVŞAĞI’NA KADAR 5 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMALAR EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR.