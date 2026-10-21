Yenişehir'in gündemi hizmet, iddialara il başkanlığından güçlü destek

Toplantıda hizmet önceliği ve iddialar ele alındı:

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti Bursa İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, İl Başkan Yardımcısı İsmail Güler, İlçe Koordinatörü Fatih Akdoğan ve ilçe başkanı Mehmet İleri katıldı. Toplantıda belediye hizmetleri, teşkilat çalışmaları ve ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylı şekilde değerlendirildi.

Gündemin önemli bir bölümünü son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar oluşturdu. Katılımcılar, hem yürütülen hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi hem de teşkilat birliğinin korunması gerektiği üzerinde durdu.

İl başkanlığından net destek:

Toplantıda açıklama yapan Kamil Bayramiç, ilçe başkanlığı ile ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir dosya veya yürütülen ayrı bir çalışmanın bulunmadığını belirtti. Bayramiç, 'Bize gelen ne bir dosya var ne de ilçe başkanlığıyla ilgili yürüttüğümüz bir çalışma söz konusu' diyerek, İl Başkanlığı'nın belediye ve ilçe teşkilatının arkasında olduğunu vurguladı. Bayramiç, fitneye ve iftiraya fırsat verilmemesi çağrısında bulundu ve iddialarla teşkilatın emeğinin gölgelenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Başkan Özel'in mesajı:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise İl Teşkilat Başkanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, ilçede yalan ve iftiralarla gündem oluşturmaya çalışanlara en güçlü cevabın İl Başkanlığı'ndan geldiğini söyledi. Özel, 'Bir kez daha görüldü ki ilçemizde yapılan güzel hizmetleri baltalamaya çalışanların fitneleri er geç ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Özel, belediye hizmetlerine ve teşkilat çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini belirterek, 'Bizim gündemimiz Yenişehir, önceliğimiz hemşehrilerimize hizmettir' dedi. Özel, İl Başkanlığı'nın desteği, ilçe teşkilatının çalışkanlığı ve yol arkadaşlarının kararlılığıyla ilçede omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı çıkışında katılımcılar, hem mevcut projelerin takibi hem de kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu konusunda ortak bir duruş sergiledi. Teşkilat yetkilileri, ilçede başlatılan hizmetlerin ve planlanan projelerin hız kesmeden sürdürüleceğini kaydetti.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, İLÇE TEŞKİLATINA YÖNELİK ORTAYA ATILAN İDDİALARA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ÖNCELİKLERİNİN YENİŞEHİR’E HİZMET ETMEK OLDUĞUNU VURGULADI.