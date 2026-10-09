Yeraltı çarşısı dönüşüyor: meydan ve sosyal yaşam yeniden tasarlanıyor

Tunceli merkezindeki Yeraltı Çarşısı, kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yeniden düzenleniyor. Proje ile çarşı mekanının korunması ve kent merkezinin canlandırılması amaçlanıyor.

Projenin ana bileşenleri:

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile esnafın bir araya geldiği toplantıda, çarşı içindeki 78 dükkanın korunacağı açıklandı. Plan kapsamında, iş yaşamının ve esnafın sürdürülebilirliğinin gözetilmesine önem verildiği belirtildi.

Ayrıca çarşı bölgesine ilişkin ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak üzere 204 araçlık yer altı otoparkı yapılması hedefleniyor. Bu düzenleme ile bölgedeki trafik yoğunluğunun ve otopark sorunlarının hafifletilmesi planlanıyor.

Meydan ve sosyal alan düzenlemesi:

Cumhuriyet Meydanı'nın, etkinliklerin düzenleneceği ve sosyal yaşamın canlanacağı bir buluşma noktasına dönüştürülmesi öngörülüyor. Meydan odaklı düzenlemelerin kent merkezinde daha canlı bir kamusal alan yaratması bekleniyor.

Emniyet binasının bulunduğu alanda ise 4 kafe ve çeşitli sosyal yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Bu adımın hem yerel esnafa katkı sağlaması hem de günlük yaşamda yeni mekanlar sunması amaçlanıyor.

Vali Aygöl, projenin genel hedefini tarihi dokunun korunması, esnafın desteklenmesi ve kent merkezinin sosyal hayatına katkı sağlamak olarak özetledi.

TUNCELİ’DE YERALTI ÇARŞISI DÖNÜŞÜYOR