olayın gelişimi:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Küçük Gölet' olarak anılan Dımbazlar Göleti sabah saatlerinde aniden boşaldı. Göletin tabanında yer alan ve yaklaşık 40 yıl önce içme suyunu kirlettiği gerekçesiyle taşlarla kapatılan mağara girişinin yeniden açılması sonucunda su dakikalar içinde yer altına süzüldü. Olay sırasında gölet havadan görüntülendi.

yer altı hattı ve suyun çıktığı nokta:

İlk tespitlere göre göletten süzülen su, köyün altından geçen yaklaşık 1,5 kilometrelik doğal hat boyunca ilerleyerek mahalle çıkışındaki dere yatağı ve pınardan yeniden yüzeye çıktı. Belediye ekipleri bölgeye giderek suyun izlediği hatta ilişkin inceleme yaptı ve ilerleyen süreçte herhangi bir çökme veya obruk riskinin oluşup oluşmayacağı yönünde değerlendirme yürüttü.

mahalleli ve muhtarın açıklamaları:

Güven Mahallesi Muhtarı Davut Kanur olayla ilgili, "İlçemizde ufak gölet adı altında değerlendirdiğimiz bir göletimiz var. Yaklaşık 9 ay önce bir daha açılmıştı kendi halinde. Yine aynı hadiseyi yaşadık. Sabah saatlerinde göletimiz kendi kendine boşaldı ve aktı. Belediye durumla ilgilenmekte. Umuyoruz ilerleyen zamanlarda yine dolar. Göletin olduğu yer ile aşağıdan çıktığı yer arasında bir buçuk kilometrelik bir mesafe var ama su akarken çok derinden gittiği için herhangi bir şekilde mahalleye zararı olmuyor. Bunun kontrollerini yaptık. Yine aynı yerden pınardan çıktı. Bu göletin altında bir mağara olduğu söyleniyor. Bu mağaranın içine girilmiyor çıkılmıyor. Sadece su yukarıdan girip köyün altından geçip aşağıda içme suyuna karışıyor. Bunun için burayı kapattırdık. Yaklaşık kapatılışı 40 yıl falan oldu" dedi.

SUYUN ÇEKİLDİĞİ GÖLET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.