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Yerel akademi dünya sahnesinde: Yeni Medya Akademi'ne IPRA ödülü

Arnavutköy Belediyesi'nin Yeni Medya Akademi projesi, İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle IPRA Golden World Awards 2026'da ödül alarak uluslararası alanda tanındı; program 13 branşta ücretsiz eğitim sunuyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yerel akademi dünya sahnesinde: Yeni Medya Akademi'ne IPRA ödülü

Arnavutköy'ün Yeni Medya Akademi projesi uluslararası ödül kazandı

Arnavutköy Belediyesi tarafından gençlere yönelik geliştirilen Yeni Medya Akademi, Londra merkezli Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Golden World Awards 2026 kapsamında "Yeni Nesil Medya ve Etkili İletişim" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, Yunanistan’ın başkenti Atina'da düzenlenen törenle Arnavutköy Belediyesi adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serdar Kızıldağ'a takdim edildi.

Projenin kapsamı ve uygulama modeli:

İbn Haldun Üniversitesi ve İletişim Platformu iş birliğiyle yürütülen akademi, gençlere 13 farklı branşta ücretsiz eğitim imkânı sunuyor. Program; sosyal medya yönetimi, video kurgu ve montaj, spikerlik ve sunuculuk gibi yeni medya alanlarını kapsıyor. Teorik dersler, modern stüdyo ve güncel ekipmanlarla yapılan uygulamalarla destekleniyor; sektör profesyonellerinin katılımıyla pratik deneyim sağlanıyor.

Akademi bugüne kadar iki dönemde toplam 319 mezun verdi. Mezunlardan bazıları medya kuruluşlarında istihdam edilerek eğitimin sektöre doğrudan katkı sağladığını gösterdi. Belediyenin hedefi, gençleri yalnızca bilgiyle donatmak değil, sektöre hazır bireyler olarak yetiştirmek.

Atina'daki tören ve yerel yönetim vurgusu:

IPRA Golden World Awards 2026 törenine dünyanın farklı ülkelerinden iletişim profesyonelleri ve kurum temsilcileri katıldı. Ödülün Arnavutköy’e getirilmesi, projenin uluslararası düzeyde görülmesini ve yerel yönetim kaynaklı eğitim modellerinin tanınırlığını artırdı. Tören sonrası değerlendirmelerinde Serdar Kızıldağ, projenin kapsamını ve hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Mutluyuz, gururluyuz. İbn Haldun Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Yeni Medya Akademi’de gençlerimize 13 farklı branşta sosyal medyadan video kurgu ve montaja, spikerlikten sunuculuğa kadar birçok alanda eğitim verdik. Teorik eğitimleri modern stüdyolarımızda ve güncel ekipmanlarla pratiğe dönüştürme imkânı sunduk. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu’nun gençlerimize sağladığı imkânlarla hayata geçirilen bu eğitim modelinin uluslararası alanda prestijli bir ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti"

Kızıldağ ayrıca, akademinin hem bölge gençlerinin yetkinliklerini güçlendirdiğini hem de mezunlar üzerinden istihdama katkı sağladığını vurguladı: "Arnavutköylü ve İstanbullu gençlerimizin iletişim ve sosyal medya alanındaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda, bugün uluslararası bir ödülle çalışmalarımızın karşılığını aldık. Mezunlarımızın medya sektörünün farklı kuruluşlarında istihdam edilmesi de eğitim modelimizin doğrudan sektöre karşılık ürettiğini gösteriyor. Gençlerimize sunduğumuz eğitimin hem uluslararası düzeyde kabul görmesi hem de istihdama katkı sağlaması bizim için ayrıca kıymetli"

Ödül, Arnavutköy Belediyesi’nin gençlere yönelik politikaları ve yerel yönetimlerce geliştirilen iletişim projelerinin uluslararası platformlardaki görünürlüğü açısından dikkat çekiyor. 1955 yılında kurulan IPRA, 1990 yılından bu yana düzenlediği Golden World Awards for Excellence ile dünya çapında projeleri araştırma, planlama, uygulama ve sonuç odaklı değerlendirmeye tabi tutuyor.

Türkiye’den daha önce de örnek projeler bu platformda ödül almış; 2025'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen "Engelsiz CİMER" projesi de aynı organizasyonda ödüle değer bulunmuştu. Arnavutköy Belediyesi’nin Yeni Medya Akademi’sinin bu başarıya eklenmesi, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının iletişim alanındaki çalışmalarının uluslararası tanınırlığını artırıyor.

Yeni Medya Akademi'nin aldığı ödül, gençlere ücretsiz eğitim sağlayan ve akademik bilgiyi sektör deneyimi ile birleştiren modelinin uluslararası düzeyde takdir gördüğünün somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Arnavutköy Belediyesi&#039;nden Uluslararası Başarı: Yeni Medya Akademi&#039;ye IPRA Ödülü

Arnavutköy Belediyesi'nden Uluslararası Başarı: Yeni Medya Akademi'ye IPRA Ödülü

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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