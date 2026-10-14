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Yerel lezzetler turizme dönüşüyor: Çırmıhtı ve Gündüzbey'de saha çalışması

Yeşilyurt’ta yürütülen 'Yeşilyurt’un Değerleri' projesiyle Çırmıhtı ve Gündüzbey’in gastronomi, tarım ve turizm potansiyeli yerinde değerlendirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yerel lezzetler turizme dönüşüyor: Çırmıhtı ve Gündüzbey'de saha çalışması

Proje ve saha incelemelerinin kapsamı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen 'Yeşilyurt’un Değerleri: Mahalleden Markaya, Tarladan Sofraya, Tescilden Turizme' projesi kapsamında Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgelerinde kapsamlı saha çalışmaları yapıldı. Çalışmalar, Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde ve Yeşilyurt Kent Konseyi’nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Programa, Belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan Tematik Mahalleler Çalışma Grubu katıldı. Grup, bölgenin tarımsal üretim potansiyeli, yöresel ürünleri, kültürel mirası ve turizm olanaklarını yerinde inceledi.

Yöresel ürünlerin tanıtımı ve tescil teslimleri

Saha ziyaretlerinde iç köfte, kiraz yaprağı sarma köftesi, Çırmıhtı tava, dolma, sarma ve çeşitli yöresel ekmeklerin hazırlık süreçleri hakkında bilgi alındı. Bu ürünlerin markalaştırılarak gastronomi turizmine kazandırılması için öneriler ele alındı ve uygulama adımları değerlendirildi.

İşletme yetkililerine Malatya Pide Ekmeği, Malatya Yağlı Ekmeği, Malatya Tandır Ekmeği ve Malatya Bilik Ekmeğine ait coğrafi işaret tescil belgeleri takdim edildi. Ayrıca bir kadın üreticinin tandır ekmeği üretim alanı ziyaret edilerek geleneksel üretim yöntemleri yerinde incelendi ve aynı üreticiye Malatya Tandır Ekmeği coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Koruma, markalaşma ve beklentiler

Programa katılan Belediye Meclis Üyeleri Şerafettin Durak, Ali Palancı, Halil Durak ve Abdurrahman Baydemir, Çırmıhtı’nın Dalbastı kirazından yöresel yemeklerine, geleneksel dokumacılığına ve kültürel mirasına kadar önemli değerlere sahip olduğunu vurguladı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise Çırmıhtı köfte çeşitleri, tava yemekleri ve yöresel ekmeklerin korunması gerektiğini belirterek özellikle Çırmıhtı tava için coğrafi işaret tescili talebinde bulunduklarını ifade etti. Bu talep, yerel lezzetlerin hukuki korunma ve turizm avantajı sağlaması açısından öncelikli bir beklenti olarak kayda geçti.

Yerinde yapılan incelemeler ve tescil teslimleri, bölge ürünlerinin markalaştırılması ve gastronomi turizmine entegrasyonu için somut adımların atılmasının zeminini hazırladı.

YEŞİLYURT’UN YÖRESEL LEZZETLERİ TURİZME KAZANDIRILACAK

YEŞİLYURT’UN YÖRESEL LEZZETLERİ TURİZME KAZANDIRILACAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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