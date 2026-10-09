Yerel yolların görünürlüğünü artıran levha çalışması tamamlandı

Çalışmanın kapsamı

Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka ilçesine bağlı Yeşilova Köyünde ihtiyaç duyulan noktalara trafik işaret ve yönlendirme levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını tamamladı. Yapılan uygulamada köy içi ve bağlantı yollarındaki kritik kavşaklara, yön gösterici ve uyarıcı levhalar monte edildi.

Kurumsal açıklamaya göre bu faaliyet, kırsal ulaşım ağlarında görünürlüğü artırmak ve trafik düzenini güçlendirmek amacıyla planlanan programın bir parçası olarak yürütüldü. Çalışmalar, yol kullanıcılarının güvenli ve doğru yönlendirilmesi hedefiyle eşgüdümlü şekilde gerçekleştirildi.

Beklenen etkiler:

Yerleştirilen levhaların sürücülerin yol güzergâhını daha hızlı ve hatasız belirlemesine yardımcı olması bekleniyor. Bu sayede sürücü ve yaya güvenliği artacak, ani yön değişiklikleri ve yanlış dönüşlerden kaynaklanan risklerin azalması hedefleniyor. Ayrıca trafik işaretlerine uyumun güçlenmesiyle köy yollarında trafik düzeninin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

İdarenin açıklaması, bu tür işaretlendirme ve yol iyileştirme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda diğer kırsal mahallelere de yayılacağı yönünde. Bakım ve takip faaliyetleriyle levhaların işlevselliğinin sürdürülmesi, uygulamanın kalıcı etkiler bırakması açısından önemli görüldü.

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLOVA KÖYÜ’NDE YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK LEVHALANDIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.