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Yerel yönetimler toplantısında hizmeti öne çıkaran Çerçioğlu: Aydın için çalışmaya devam

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Yerel Yönetimler toplantısında Aydın'a hizmete devam edeceklerini bildirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Emre Koç

Yerel yönetimler toplantısında hizmeti öne çıkaran Çerçioğlu: Aydın için çalışmaya devam

Toplantı katılımı ve gündem:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir yönetiminde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda büyükşehir ve il belediye başkanları bir araya geldi.

Çerçioğlu'nun açıklaması:

Toplantı sonrası Çerçioğlu, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mustafa Demir yönetiminde; Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlarımızla birlikte değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Aydınımız ve ülkemiz için çalışmaya, vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini paylaştı.

Çerçioğlu, açıklamasında Aydın ve ülke için hizmete devam etme kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: &quot;VATANDAŞLARIMIZI HİZMETLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ&quot;

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "VATANDAŞLARIMIZI HİZMETLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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