Ziyaretin amacı ve programı:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem eşliğinde Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette okul idaresinden yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alındı ve yerinde değerlendirme yapıldı.

Sınıflarda gözlemler ve öğrencilerle diyalog:

Ahat, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlarla birebir ilgilenerek okul ortamına ilişkin gözlemlerini paylaştı. Öğrencilere yönelik yaklaşımı ve sohbeti, eğitim sürecine ilişkin doğrudan izlenim sağlamayı hedefledi.

Öğretmenlerle görüşme ve öneriler:

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Ahat, eğitim sürecine dair görüş ve önerileri dinledi. Toplantıda öğretmenlerin ihtiyaçları, sınıf içi uygulamalar ve varsa eksiklerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı; yetkililer notlar aldı.

Ziyaret, yerel yönetimin eğitime verdiği önemi gösterirken, okul ile ilçe milli eğitim birimi arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesine yönelik adımların takip edileceği vurgulandı. Kaymakam Ahat’ın okul ziyaretleri önümüzdeki dönemde de devam edecek.

KAYMAKAM AHAT’IN OKUL ZİYARETLERİ SÜRÜYOR