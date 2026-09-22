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Yerinde üretimle hizmet ağını genişletiyor: Karabük belediyesinin atölye hamlesi

Karabük Belediyesi atölyelerinde ahşap, demir ve bakım-onarım işleriyle malzeme üretiyor; amaç, hizmetleri hızlı, ekonomik ve doğrudan sahaya ulaştırmak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yerinde üretimle hizmet ağını genişletiyor: Karabük belediyesinin atölye hamlesi

Belediyenin kendi tesislerinde üretim ağı

Karabük Belediyesi, teknik birimleri ve üretim atölyeleriyle kentte ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların üretimini ve bakımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Park ve bahçelerden sokak düzenlemelerine kadar farklı noktalarda kullanılacak ürünler, belediyeye ait marangozhane, kaynak atölyesi, boyahane ve bakım-onarım birimlerinde hazırlanıyor.

Hangi işler atölyelerde yapılıyor:

Marangozhanelerde ahşap kent mobilyaları ve çeşitli kullanım alanlarına yönelik ürünler üretiliyor. Kaynak atölyelerinde ise demir ve çelik yapı aksamları şekillendiriliyor. Yıpranan kent mobilyaları, araç ve ekipmanlar ise boyahane ve bakım-onarım birimlerinde yenilenerek tekrar sahaya veriliyor.

Bu üretim yaklaşımıyla, belediye dış kaynaklara bağımlılığı azaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve hizmetleri gecikmeden vatandaşla buluşturmayı hedefliyor. Ürünlerin sahada doğrudan kullanılması, müdahalelerin hızlanmasını ve bakım döngüsünün kısalmasını sağlıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Özkan Çetinkaya, belediyenin farklı birimleriyle kentin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Çetinkaya şunları ifade etti: "Karabük’ün her sokağında, her mahallesinde insanımızın hayatına dokunan hizmetler üretiyoruz. Marangozhanemizde ahşabı işliyor, kaynak atölyemizde demiri şekillendiriyor; boyahanemizde ve tamir birimlerimizde kentin ihtiyaç duyduğu tüm araç ve gereçleri bizzat hazırlıyoruz."

Çetinkaya, hizmetlerin doğrudan sahaya yansıtılmasına önem verdiklerini belirterek, "Bizim odak noktamız; laf değil, iş üretmek; şehrimizin ihtiyacı olan her ürünü ve hizmeti geciktirmeden sahaya yansıtmaktır. Gece gündüz demeden, tüm birimlerimizle Karabük için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye ekiplerinin kent genelindeki imalat, bakım-onarım ve saha çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor; atölye üretimi ve onarım faaliyetleri, hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

KARABÜK BELEDİYESİNİN TEKNİK BİRİMLERİ VE ÜRETİM ATÖLYELERİNDE, PARK VE BAHÇELERDEN SOKAK...

KARABÜK BELEDİYESİNİN TEKNİK BİRİMLERİ VE ÜRETİM ATÖLYELERİNDE, PARK VE BAHÇELERDEN SOKAK DÜZENLEMELERİNE KADAR KENTİN FARKLI NOKTALARINDA KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMANLARIN İMALATI İLE BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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