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Yerkesik'te içme suyu hattı yenileniyor: 6 bin 500 metrelik proje başladı

MUSKİ, Menteşe Yerkesik Mahallesi'ndeki ekonomik ömrünü tamamlamış 6 bin 500 metrelik su isale hattını yenileme projesine başladı; ilk etap 800 metre.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yerkesik'te içme suyu hattı yenileniyor: 6 bin 500 metrelik proje başladı

Menteşe Yerkesik Mahallesi'nde hat yenileme çalışmaları

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlayan su isale hatlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. MUSKİ ekipleri, Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ni besleyen hatta yönelik 6 bin 500 metrelik yenileme projesini yürütüyor.

Projenin kapsamı ve gerekçesi:

Açıklamada, hattın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle bölgedeki sık arızaların ve kesintilerin önüne geçmek amacıyla çalışmalara başlandığı belirtildi. Proje kapsamında mevcut hat hem güçlendirilecek hem de hattın daha güvenli ve bakım yapılabilir olması için kamusal alana taşınacak.

İlk etap çalışmaları ve hedefler:

Yapılan bilgilendirmeye göre projenin toplam uzunluğu 6 bin 500 metre olarak planlandı ve yenileme çalışmalarının ilk etabı olan 800 metrelik bölümde çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, bu adımın bölgede arıza oranlarını düşürmeyi ve içme suyu altyapısını daha kesintisiz hale getirmeyi amaçladığını vurguladı.

Yerel yönetimin vizyonu:

MUSKİ Genel Müdürlüğü açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Muğla’nın içme suyu altyapısını güçlendirme vizyonu doğrultusunda projelerin devam edeceği ifade edildi. Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte bölgedeki su temini güvenliğinin artması hedefleniyor.

MUSKİ, YERKESİK MAHALLESİNDE 6,5 KİLOMETRE SU İSALE HATTINI YENİLİYOR

MUSKİ, YERKESİK MAHALLESİNDE 6,5 KİLOMETRE SU İSALE HATTINI YENİLİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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