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Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde

Söke'de Konak Mahallesi Abalaki mevkiindeki zeytinlikte kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın yerleşimlere yakın başladı; ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde

yangının çıkışı ve yeri:

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Abalaki mevki üzerinde bulunan zeytinlik arazide, kuru otların tutuşması sonucu yangın başladı. Alevler yerleşim yerlerine yakın bir noktada görülmesi nedeniyle durum hızla bildirildi.

müdahale ve çalışmalar:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim alanına yakınlığından dolayı önceliği yapıların korunmasına vererek söndürme çalışmalarına başladı.

Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor; yetkililer çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

SÖKE’DE ZİRAİ ALAN YANGINI

SÖKE’DE ZİRAİ ALAN YANGINI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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