Yerleşimlerde görülen yılanlar kontrollü müdahaleyle İskenderun ve Yayladağı'nda doğaya bırakıldı

İskenderun ve Yayladağı'nda yılan müdahalesi

Hatay'ın İskenderun ve Yayladağı ilçelerinde farklı yerleşim noktalarında görülen yılanlar, bölge ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine hareket eden ekipler, hem vatandaşların hem de hayvanların güvenliğini ön planda tutarak olaya müdahale etti.

Müdahalenin şekli:

Ekipler, yılanlara zarar verilmeden müdahale ederek güvenli şekilde yakalanmasını sağladı. Yakalanan bireyler, herhangi bir risk oluşturmayacak koşullarda değerlendirilip doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Müdahalede kullanılan yöntemler; sakinleştirme, koruyucu ekipman ve uygun taşıma teknikleriyle zarar vermeden taşıma üzerine odaklandı.

Vatandaşlar için uyarılar:

Yetkililer, yılan görüldüğünde panik yapılmamasını, hayvanları ve çocukları uzak tutmayı ve profesyonel ekiplerin gelmesini beklemeyi tavsiye ediyor. Sokaklarda, bahçelerde veya ev çevresinde yılanla karşılaşılması halinde vatandaşların kendi başlarına müdahale etmemesi önem taşıyor. Bölgedeki ekiplerin çalışmalarının devam ettiği ve benzer olaylara anında müdahale edilmesi için bildirim mekanizmalarının açık tutulduğu belirtildi.

Çalışmalar sürüyor ve yetkililer, yerleşim yerlerinde yılanların görülmesine karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve gerekli durumlarda ilgili birimlere haber vermesini istiyor.

İSKENDERUN VE YAYLADAĞI İLÇELERİNDE YERLEŞİM YERLERİNDE GÖRÜLEN YILANLARIN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI.