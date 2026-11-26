Aydın Büyükşehir'in ata tohumları çalışması:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarından üretilen fideleri Germencik ilçesinde vatandaşlarla buluşturdu. Belediye fidanlıklarında çoğaltılan marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri etkinlik kapsamında ücretsiz dağıtıldı.

Dağıtımın kapsamı ve ilgi:

Germencik'te düzenlenen dağıtıma ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Hem hobi amaçlı yetiştiriciler hem de küçük ölçekli üreticiler fideleri alarak yerel üretimi güçlendirme niyetinde olduğunu belirtti. Ücretsiz dağıtım, erişimi kolaylaştırarak fidelerin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Yerel üretime destek ve gelecek hedefi:

Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışma, ata tohumlarının gelecek nesillere güvenle aktarılmasını hedefliyor. Belediyeye ait fidanlıklarda üretimi yapılan fidelerin kent genelinde ücretsiz dağıtılması, yerli tohumların korunması ve yaygınlaştırılması yönündeki çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN MARUL, LAHANA, KARNABAHAR VE BROKOLİ FİDELERİ GERMENCİK’TE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI.