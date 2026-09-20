yerli hızlı trende seri üretime geçildi

üretim planı ve hedefler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren projesinde seri üretime geçildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, ilk setin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini ve ikinci Milli Hızlı Tren setinin üretimine başlandığını belirtti.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, 2027 yılında 7 set, 2028 yılında yine 7 set olmak üzere toplam 14 set üretimi hedefleniyor. Uraloğlu, üretim programının planlanan sürelerle uyumlu şekilde devam edeceğini vurguladı.

teknik özellikler ve fabrika:

Yeni nesil hızlı tren setleri, 8 araçtan oluşacak ve 577 yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde yerli mühendislik kabiliyetiyle tasarlandı. Trenlerin kritik bileşenleri arasında yer alan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak geliştirildi ve üretildi.

Seri üretim faaliyetleri, Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla tek çatı altında sürdürülecek. Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde inşa edilen fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine geldiği bildirildi. Fabrikanın 18 bin metrekarelik alanda kurulduğu ve tam kapasiteyle devreye girmesiyle montaj, üretim ve test süreçlerinin aynı tesiste yürütüleceği açıklandı.

Yeni tesisin devreye alınmasıyla, aylık üretim kapasitesinin ayda bir tren seviyesine ulaşacağı; böylece projenin seri üretim hedeflerine düzenli katkı sağlanacağı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, ilk setin işletme hızına ilişkin olarak da bilgi verdi: saatte 225 kilometre tasarım işletme hızına sahip olan ilk set, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaşmış durumda.

TÜRASAŞ ve ASELSAN iş birliğiyle ilerleyen proje, yerli mühendislik ve üretim kapasitesini ön plana çıkararak Türkiye'nin hızlı tren altyapısına katkı sağlamayı hedefliyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "İLK SETİMİZİN TESTLERİ BAŞARIYLA DEVAM EDERKEN İKİNCİ MİLLİ HIZLI TREN SETİMİZİN ÜRETİMİNE BAŞLADIK. 2027 YILINDA 7, 2028 YILINDA İSE 7 OLMAK ÜZERE TOPLAM 14 SET ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ" DEDİ.