Dolar 48,7874 +0,06%
Euro 56,0556 +0,09%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.930,64 -0,14%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 97,57 -1,73%
--°

yerli hızlı trende seri üretime geçildi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ilk set testleri sürerken ikinci Milli Hızlı Tren setinin üretimine başlandığını ve 2027-2028'de toplam 14 set hedeflendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:16

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 12:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

yerli hızlı trende seri üretime geçildi

yerli hızlı trende seri üretime geçildi

üretim planı ve hedefler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren projesinde seri üretime geçildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, ilk setin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini ve ikinci Milli Hızlı Tren setinin üretimine başlandığını belirtti.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, 2027 yılında 7 set, 2028 yılında yine 7 set olmak üzere toplam 14 set üretimi hedefleniyor. Uraloğlu, üretim programının planlanan sürelerle uyumlu şekilde devam edeceğini vurguladı.

teknik özellikler ve fabrika:

Yeni nesil hızlı tren setleri, 8 araçtan oluşacak ve 577 yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde yerli mühendislik kabiliyetiyle tasarlandı. Trenlerin kritik bileşenleri arasında yer alan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi, ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak geliştirildi ve üretildi.

Seri üretim faaliyetleri, Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla tek çatı altında sürdürülecek. Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde inşa edilen fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine geldiği bildirildi. Fabrikanın 18 bin metrekarelik alanda kurulduğu ve tam kapasiteyle devreye girmesiyle montaj, üretim ve test süreçlerinin aynı tesiste yürütüleceği açıklandı.

Yeni tesisin devreye alınmasıyla, aylık üretim kapasitesinin ayda bir tren seviyesine ulaşacağı; böylece projenin seri üretim hedeflerine düzenli katkı sağlanacağı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, ilk setin işletme hızına ilişkin olarak da bilgi verdi: saatte 225 kilometre tasarım işletme hızına sahip olan ilk set, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaşmış durumda.

TÜRASAŞ ve ASELSAN iş birliğiyle ilerleyen proje, yerli mühendislik ve üretim kapasitesini ön plana çıkararak Türkiye'nin hızlı tren altyapısına katkı sağlamayı hedefliyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, &quot;İLK SETİMİZİN TESTLERİ BAŞARIYLA DEVAM EDERKEN...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, "İLK SETİMİZİN TESTLERİ BAŞARIYLA DEVAM EDERKEN İKİNCİ MİLLİ HIZLI TREN SETİMİZİN ÜRETİMİNE BAŞLADIK. 2027 YILINDA 7, 2028 YILINDA İSE 7 OLMAK ÜZERE TOPLAM 14 SET ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ" DEDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençler projeleriyle parladı: Deneyap uygulama sınavı Aydın’da sona erdi
images

Sahada müdahale için robot ambulansı göreve hazırlanıyor
images

Van'da 453 genç proje tasarım sınavında yeteneklerini sergiledi
images

Şanlıurfa TEKNOFEST'e hazırlanıyor: GAP Havalimanı'nda son prova

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı