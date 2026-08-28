Yerli LIFELINE HLM 15 ameliyatla klinik güvenilirliğini kanıtladı

ASELSAN üretimi makine 15 ameliyatla sahada

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli kalp-akciğer makinesi LIFELINE HLM, Türkiye’de ilk uygulama safhasında dikkat çeken bir başarı kaydetti. Cihaz, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde toplam 15 açık kalp ameliyatında kullanıldı ve uygulamalar sıfır hata ile tamamlandı.

Projeyi klinik uygulamaya taşıyan ekipler, LIFELINE HLM’in hem teknik performans hem de hasta güvenliği açısından beklentileri karşıladığını belirtti. Başarı, sağlıkta yerli teknoloji kullanımına ilişkin adımların somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

ameliyat sonuçları ve klinik değerlendirme:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimi Levent Öztürk, uygulamaların sonuçlarından memnuniyet duyduklarını vurgulayarak projenin dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle örtüştüğünü ifade etti. Öztürk, "Milli Teknoloji Hamlesi, bugün ameliyathanelerimizde can kurtaran bir gerçeğe dönüşmüştür" sözleriyle girişimin önemine dikkat çekti ve LIFELINE HLM’in bu sürecin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Öztürk ayrıca, operasyonların sıfır hatayla sonuçlanmasının ekip çalışması ve klinik liderlikle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Projenin klinik lideri olan Prof. Dr. Ümit Kervan’ın hem hastanedeki deneyimi hem de TÜSEB Başkanlığı bağlamındaki rolü, cihazın sahaya güvenle taşınmasında belirleyici oldu.

gelişim süreci ve pre-klinik çalışmaları:

Ürünün laboratuvar ve pre-klinik test süreçleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi laboratuvarları ve hastanenin ilgili birimleri ile işbirliği içinde yürütüldü. En zorlu pre-klinik testlerin TÜSEB’in İstanbul İDEA Hayvan Laboratuvarları’nda tamamlandığı bildirildi. Bu adımlar, cihazın klinik uygulamalara hazırlanmasında eksiksiz bir test zinciri oluşturdu.

Sağlık yöneticileri ve proje ekipleri, LIFELINE HLM’in gösterdiği başarıyı hem tıbbi hem de stratejik bir kazanım olarak nitelendiriyor. Ekipler, ileri uygulamalarda yerli teknolojinin kullanımının yaygınlaştırılacağını ve benzer projelerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Bu sonuçlar, yerli tıbbi cihaz üretimi ve klinik uygulama kapasitesinin güçlendiğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

ASELSAN ÜRETİMİ YERLİ KALP-AKCİĞER MAKİNESİ ‘LIFELINE HLM’ 15 BAŞARILI BİR AMELİYATA İMZA ATTI