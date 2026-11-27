MAKSİAD uyarısı:

Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, yerli makine sektörünün dayanma noktasına geldiğini belirterek kamuoyuna acil müdahale çağrısı yaptı. Sarı, "Türkiye makine sektörü, rekabet gücünü hem yurt içinde hem de yurt dışında kaybetme noktasına gelmiştir. Çinli makine üreticileri, uyguladıkları fiyat politikalarıyla ülkemizin makine sektörüne büyük darbe vurmaktadır" sözleriyle sektörün içinde bulunduğu sıkışıklığı özetledi.

fiyat baskısı ve rekabet:

Sarı, yerli üreticiler ile Çin menşeli makineler arasında yüzde 65’e varan fiyat farkları bulunduğuna dikkat çekti. Bu farkın, hem içeride hem dışarıdaki yatırımcıların tercihlerini etkilediğini ve yatırım kararlarında Çin makinelerinin öne çıkmasına neden olduğunu vurguladı. Avrupa’daki makine imalatçıları ile Türkiye’deki maliyetlerin neredeyse denk geldiği; buna karşın Çinli üreticilerin düşük fiyat politikası nedeniyle yerli firmaların giderek daha fazla borçlanmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Sonuç olarak, gerekli önlemler alınmazsa bazı üreticilerin fabrikalarını kapatmak zorunda kalacağı; hayatta kalan işletmelerin ise standart işletme giderlerini bile karşılayamayacak noktaya gelebileceği uyarısı yapıldı.

talep edilen destek ve beklenen etkiler:

MAKSİAD tarafından sıralanan talepler arasında makine teknolojilerine yönelik ek ihracat destekleri, yerli yatırımcıların yerli makine alımlarında KDV ve vergi avantajları ile çok uygun şartlarda ve uzun vadeli kredi destekleri bulunuyor. Sarı ayrıca, sektörde çalışan teknik personelin maliyeti ve niteliğine dikkat çekerek, operasyonel süreçlerin deneyimli ve teknik bilgiye sahip iş gücü gerektirdiğini belirtti.

Sektörde çalışan personelin asgari ücretle istihdam edilemediğini, teknik personelin ücretlerinin en az dört asgari ücret seviyesinin üzerinde olduğunu söyleyen Sarı, bu nedenle teknik personel istihdam eden işletmelere yönelik SGK prim indirimi ve destekleri sağlanmasını talep etti.

MAKSİAD temsilcisi, makine sektörüne yapılacak desteklerin yalnızca üreticilerin ayakta kalmasını sağlamayacağını; aynı zamanda ülkenin sanayi altyapısının güçlenmesi ve ekonomik kalkınma üzerinde doğrudan etkisi olacağını vurguladı. Sarı, "Türkiye’nin makine sektörüne yapacağı yatırım ve sağlayacağı destekler, ülkemizin geleceğine ve kalkınmasına yapılmış en önemli yatırımlardan biri olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Özetle, sektör temsilcileri düşük maliyetli ithal makineler ve yükselen üretim giderleri karşısında rekabet avantajını kaybetme riski gördüklerini; vergi, kredi ve sosyal güvenlik destekleriyle bu sürecin hafifletilebileceğini belirtiyorlar.

MAKİNA SANAYİCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (MAKSİAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET SARI, MAKİNA SEKTÖRÜ İÇİN ACİL DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNARAK; "TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ, REKABET GÜCÜNÜ HEM YURT İÇİNDE HEM DE YURT DIŞINDA KAYBETME NOKTASINA GELMİŞTİR. ÇİNLİ MAKİNA ÜRETİCİLERİ, UYGULADIKLARI FİYAT POLİTİKALARIYLA ÜLKEMİZİN MAKİNA SEKTÖRÜNE BÜYÜK DARBE VURMAKTADIR" DEDİ.