dilovası'nda ilk yerli maleik anhidrit tesisinin ekonomiye etkisi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Dilovası'nda açılan tesisin, daha önce tamamen ithal edilen maleik anhidritin ülke içinde üretilmesini sağlayacağını belirtti. Bakan Bolat, tesisin yıllık üretim kapasitesinin 50 bin ton olduğunu ve son 5 yılda Türkiye'nin maleik anhidrit ithalatının yaklaşık 420 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Bolat, tesisin devreye girmesiyle dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının azalmasını, yerli üretimin ve teknolojik birikimin güçlenmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca yatırımla bölgedeki istihdamın artmasına ve insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlanacağını vurguladı.

Tesisin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde açılması, coğrafi yakınlık ve lojistik avantajları bakımından bölgesel sanayi ağlarıyla entegrasyon potansiyeli taşırken, ithalatın yerini alacak üretimin dış ticarete doğrudan olumlu yansıması hedefleniyor.

türkiye'nin dış ilişkileri ve yatırım bağlamı:

Bolat, Rusya'nın Türkiye için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu belirterek iki ülke arasındaki yıllık dış ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu aktardı. Enerji başta olmak üzere ulaştırma, ticaret ve yatırım alanlarında ilişkilerin öne çıktığını kaydetti.

Rusya ile ilişkiler bağlamında Türk müteahhitlerin bugüne kadar gerçekleştirdiği 103 milyar dolar tutarındaki işler ve 2 bin 200'ün üzerindeki müteahhitlik hizmeti vurgulandı. Bolat, ayrıca Rus turistlerin Türkiye'ye gönderdiği yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyle turizmin de önemli bir işbirliği alanı olduğunu ifade etti.

sanayi, ihracat ve kimya sektöründeki destekler:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma modeliyle güçlü bir sanayi altyapısı oluşturduğunu belirtti. Kacır, yıllık ürün ihracatının 286 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 44,2 olduğunu söyledi.

Kacır, kimya sektörünün geçen yıl 32 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olduğunu hatırlattı. Etkin Ar-Ge destekleri kapsamında sektörde 81 Ar-Ge merkezi ve teknoparklarda 186 teknoloji girişimi bulunduğunu, TÜBİTAK programlarıyla 2002'den bu yana kimya alanında 3 bin 674 proje desteklendiğini ve 12 bin 184 bilim insanı ile gencin desteklendiğini aktardı.

Yatırım teşvikleriyle firmaların önünün açıldığına dikkat çeken Kacır, teşviklerle toplam 1,5 trilyon lira büyüklüğünde 2 bin 622 yatırımın desteklendiğini bildirdi. Proje bazlı destekler ve teknoloji hamlesi programlarıyla kimya sektöründe 31 milyar lira büyüklüğünde 25 projenin desteklendiğini, yatırım taahhütlü avans kredisi ile de 66 milyar lira büyüklüğünde 25 kimya sanayi projesinin hızlandığını kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin iç pazarının 86 milyon üzeri nüfusu ve göreceli gelir düzeyiyle yatırımcılar için cazip olduğunu, Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı avantajla yatırımcıların yaklaşık 1 milyar nüfuslu pazarlara erişebildiğini belirtti. Enerji maliyetleri ve yenilenebilir enerji payının yükselmesi ile sanayide yeşil dönüşüm projelerinin uluslararası finansmanla desteklendiği ifade edildi.

Sağlanan uluslararası finansmanlar arasında 1,5 milyar dolar Dünya Bankası ve 250 milyon dolar İslam Kalkınma Bankası kaynakları öne çıkarıldı. Ayrıca 2030'a kadar sanayiye 5 milyar avro yeşil dönüşüm finansmanı sağlamayı hedefleyen Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nun COP31'de geliştirilen ortaklık yapısına gönderme yapıldı.

Kacır son olarak kimya ve petrokimya sanayisi için yeni yatırım sahaları oluşturulduğunu, Adana Ceyhan'da 30 milyon metrekare büyüklüğünde bir kimya endüstri bölgesi kurulduğunu ve burada entegre, büyük ölçekli yatırımların hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk yerli maleik anhidrit tesisinin devreye girmesi, hem ithalatın ikamesi hem de kimya tedarik zincirinde yerli kapasitenin güçlenmesi açısından sembolik ve ekonomik bir adım olarak sunuluyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT