Yerli maleik anhidritle sanayide dışa bağımlılık azaltılacak

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Türkiye'nin ilk maleik anhidrit üretim tesisi TN Maleik Petrokimya Üretim Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.

yatırım büyüklüğü ve üretim kapasitesi:

Tesis, 17 milyar lira tutarındaki yatırımla kuruldu. Yıllık üretim kapasitesi 50 bin tonun üzerinde olan tesise ilişkin açıklamada, Türkiye'nin maleik anhidrit ihtiyacının yaklaşık 60 bin tona yaklaştığı ve yeni tesisin bu ihtiyacın büyük bölümünü yerli üretimle karşılayacağı vurgulandı. Maleik anhidritin otomotiv parçalarından tekne gövdelerine, yapı malzemelerinden rüzgar türbini kanatlarına kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

sanayi stratejisi ve dış ticaret etkisi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırımın sanayide dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından önem taşıdığını belirtti. Petrokimya sektörüne ilişkin olarak 2025 yılı verileri hatırlatıldı; sektörün söz konusu yılda 4,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken ithalatın 17,4 milyar dolar düzeyinde olduğu ifade edildi. Yılmaz, yerli üretim kapasitesinin artırılmasının dış ticaret açığının azaltılması ve işletmelerin rekabet gücünün güçlendirilmesi bakımından kritik olduğunu kaydetti.

stratejik yaklaşım ve uluslararası iş birliği:

Yılmaz, stratejik ve kritik alanlarda yerli üretimin artırılması ile tedarik kanallarının çeşitlendirilmesinin iki öncelikli strateji olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu alternatiflerle bu hedeflere katkı sağladığını söyledi. Ayrıca ülkeye yatırım yapan yabancı firmaların uluslararası doğrudan yatırım olarak değerlendirildiğini ve bu firmaların Türkiye için üretim, istihdam ve ihracat anlamında yerel bir rol üstlendiğinin altı çizildi. Yatırımlarda siyasi iradenin ve uluslararası iş birliğinin önemine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılmaz, bu tür yatırımların ülkenin üretim gücüne önemli kazanımlar sağladığını ve güçlü diyalog ile iş birliğinin elde edilen sonuçlarda belirleyici olduğunu belirtti.

yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Antalya'da düzenlenen COP31 gündemini anımsatarak yeşil sanayi dönüşümünün Türkiye için önemine dikkat çekti. Fosil yakıt kaynaklı yüksek ticaret açığının azaltılması, karbon salınımının düşürülmesi ve makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından yeşil ekonominin faydaları öne çıkarıldı.

TN Maleik tesisinde üretim sırasında açığa çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesinin enerji verimliliği açısından dikkate değer bir uygulama olduğu belirtildi. Yılmaz, yeşil ve dijital dönüşümü sanayinin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti ve tesisin yeni yatırımlarla büyüme ve derinleşme beklentisini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ