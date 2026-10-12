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Yerli pamuk adaylarının hasadıyla 2026 sezonu Aydın’da başladı

Pamuk Araştırma Enstitüsü, Aydın'daki deneme parsellerinde yerli çeşit adaylarının hasadına başladı; verim ve lif kalitesi laboratuvarda incelenecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Yerli pamuk adaylarının hasadıyla 2026 sezonu Aydın’da başladı

Aydın'da pamuk hasadı başladı:

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2026 yılı pamuk hasat sezonuna Aydın'daki araştırma ve deneme parsellerinde başladı. Başlayan hasat, enstitü tarafından geliştirilen yerli pamuk çeşitlerinin verim ve lif kalitesi ölçümleri için kritik bir aşama oluşturuyor.

Deneme parsellerinde değerlendirme:

Deneme parsellerinde yetiştirilen çeşit adaylarının hasadıyla elde edilecek ürünler, laboratuvar analizleri ve bilimsel değerlendirmeye alınacak. Bu süreçte toplanan veriler, yüksek verim, üstün lif kalitesi ile hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi kriterlerin objektif şekilde karşılaştırılmasına olanak sağlayacak.

Enstitü, pamuk ıslahı ve yetiştirme teknikleri üzerine yürüttüğü araştırmalarla, özellikle değişen iklim şartlarına uyum sağlayabilen çeşitler geliştirmeyi hedefliyor. Hasat dönemindeki gözlemler ve analizler, aday çeşitlerin seleksiyonunda belirleyici rol oynayacak.

Sürdürülebilir üretime katkı:

Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün tarladan laboratuvara uzanan çalışma modeli, yerli çeşitlerin yaygınlaşması ve Türk pamukçuluğunda sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacını taşıyor. Hasat sonrası veriler, ilerleyen dönemlerde yapılacak alan denemeleri ve çiftçi uygulamaları için yol gösterici olacak.

Enstitünün yürüttüğü denemeler, yeni çeşitlerin hem üreticiye hem de sanayiye uygunluğunu değerlendirmek üzere tasarlandı. 2026 hasat sezonu, bu hedeflere ulaşma yolunda önemli bir veri seti sağlayacak.

PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, YÜKSEK VERİM VE KALİTELİ LİF ÖZELLİKLERİNE SAHİP YERLİ PAMUK...

PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, YÜKSEK VERİM VE KALİTELİ LİF ÖZELLİKLERİNE SAHİP YERLİ PAMUK ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ARAŞTIRMA PARSELLERİNDE HASADA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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