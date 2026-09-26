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Yerli PİRANA denizde ilk görevinde hedefi imha etti

MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Denizkurdu-I tatbikatında ilk görevinde suüstü hedefini başarıyla imha etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yerli PİRANA denizde ilk görevinde hedefi imha etti

Denizkurdu-I tatbikatında görev:

PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirildi ve Denizkurdu-I Tatbikatı'nda ilk kez göreve katıldı. Tatbikat sırasında araç, su üstündeki bir hedefi başarıyla vurup imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PİRANA paramparça etti." ifadelerine yer verildi ve yerli teknolojilerle savunma kabiliyetlerinin güçlendirileceği vurgulandı.

yerli teknoloji ve kabiliyet geliştirme:

Açıklamada, bağlı kuruluş MKE tarafından geliştirilen sistemlerin muharebe sahasına yeni kabiliyetler kazandıracağı belirtildi. Yetkililer, yerli ve milli çözümlerle benzer platformların geliştirilmeye devam edeceğini bildirdi.

PİRANA'nın tatbikattaki başarısı, deniz unsurlarında otonom ve kamikaze tarzı İnsansız Deniz Araçları (IDA) kullanımının operasyonal etkinliği açısından önem taşıyor. Bu sonuç, yerli üretim sistemlerin test ve entegrasyon süreçlerinin devam edeceğine işaret ediyor.

- PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı hedefi tam isabetle vurdu

- PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı hedefi tam isabetle vurdu

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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