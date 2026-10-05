Yerli taksi dönüşümü için çağrı: TOGG alımlarında vergi kolaylığı istendi

İzmir odasından çağrı:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Türkiye genelindeki yaklaşık 150 bin taksinin yerli ve milli otomobil TOGG ile yenilenebilmesi için kamuoyuna ve karar alıcılara çağrıda bulundu. Özkan, vergi muafiyetleri ve altyapı desteği sağlanırsa bunun hem esnafı hem yerli üretimi hem de markanın tanınırlığını güçlendireceğini belirtti.

esnafın beklentisi:

Özkan, TOGG alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanmasının önemine vurgu yaparak, bu desteğin taksi esnafının araç yenileme imkanını artıracağını söyledi. Konuşmasında, 2016'da ticari taksilere verilen ÖTV imkânının sonraki dönemde devam etmemesi nedeniyle esnafın araç yenilemekte zorlandığını, bunun da mesleğin kalitesini olumsuz etkilediğini hatırlattı. Özkan, bu çerçevede yetkililere seslenerek “TOGG alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması; esnafa, yerli üretime ve TOGG araçların tanıtımına büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

altyapı talebi:

Başkan, elektrikli araçların şehir içi operasyonel performansında menzil ve şarj altyapısının kritik olduğunu vurguladı. İzmir'de geçtiğimiz hafta ilk TOGG taksinin hizmete girdiğini anımsatan Özkan, taksi duraklarına yönelik küçük şarj istasyonları talebinin daha önce de belediyeye iletildiğini dile getirdi. Özkan, «İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden, geçtiğimiz yıl içerisinde pilot olarak belirlediğimiz taksi duraklarına küçük şarj istasyonlarının kurulması yönünde bir talebimiz olmuştu. Büyükşehir Belediyemize bu talebimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.» şeklinde konuştu.

İzmir Odası, esnafın kendi imkânlarıyla başlattığı TOGG denemelerinin benzer adımlarla çoğalması için merkezi destek ve yerel altyapı yatırımlarının birleşmesini bekliyor. Yetkililerden gelecek kararların, hem taksi ağının yenilenmesine hem de elektrikli araçların şehir içindeki görünürlüğünün artmasına katkı sunması hedefleniyor.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN (SOLDA) VE TAKSİ ŞOFÖRÜ (SAĞDA)