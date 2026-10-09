Yerli teknoloji hedefi: özgün tasarımdan kritik malzemeye kadar planlı adımlar

Yerli teknoloji hedefi: uygulama kapsamı ve strateji

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli üretim ve teknoloji kazanımının özgün tasarımdan başlayıp kritik malzemelerin sentezlenmesi ve üretimine kadar uzanan teknoloji yol haritalarıyla planlandığını açıkladı. Bir radyo röportajında Görgün, kara, deniz, hava ve uzay alanlarındaki ihtiyaçların stratejik planlar çerçevesinde ele alındığını söyledi.

Projelendirmede yerlileştirme aşamaları:

Görgün, yerlileştirme faaliyetlerinin projelerin özgün tasarım aşamasında başladığını, geliştirilecek sistemlerin alt bileşenlerinin de yerli üretim imkanları açısından değerlendirildiğini belirtti. Proje sürecinde kullanıcı ihtiyaçları ve teslimat takvimleri gözetiliyor; yerlileştirilmesi zaman alacak stratejik teknolojiler için ayrı geliştirme yolları planlanıyor.

Hangi teknolojiler öncelikli değerlendiriliyor:

Savunma sistemlerinde kullanılan sensörler, algılayıcılar, eyleyiciler, mühimmatlar ve silah sistemleri gibi alanların tamamının kapsam dahilinde olduğunu söyleyen Görgün, teknoloji kazanımında ihtiyaç, katma değer, insan kaynağı ve altyapı kapasitesinin belirleyici olduğunu vurguladı. Çalışmaların yalnızca belirli ürünlerle sınırlı tutulmadığına dikkat çekildi.

Yerli oranı ve uluslararası ilgi:

Görgün, Türk savunma sanayiinin yerlilik oranının son 20 yılda yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83e yükseldiğini ve bunun uluslararası alanda ilgi uyandırdığını söyledi. Türkiye'nin geliştirdiği üretim ve teknoloji kazanım modeli nedeniyle bazı ülkelerin bilgi paylaşımı ve ortak çalışma talepleri ile yaklaştığı belirtildi.

Tedarik zinciri, maliyet ve sürdürülebilirlik:

Yerlileştirme çabalarının dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra tedarik zinciri dayanıklılığı, maliyet etkin üretim ve güvenilir satış sonrası destek hedeflerini de içerdiği ifade edildi. Görgün, Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası rekabette uygun maliyetli, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmasının önemini vurguladı.

Teknoloji kazanımı uygulamaları ve bilgi paylaşımı:

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yüklenicilerden beklentileri arasında belirlenen yerlileştirme ve teknoloji geliştirme hedeflerine yönelik izleme, yatırım sorumlulukları ve üniversite iş birliklerinin bulunduğu belirtildi. Teknoloji ve Ürün Kazanımı (TÜK) Yükümlülüğü uygulaması; üretim, test, doğrulama ve altyapı faaliyetlerine katkı sağlanmasını öngörüyor.

Gizlilik ve kamuoyu bilgilendirmesi:

Görgün, bazı teknik özelliklerin gereğinden fazla açıklanmasının farklı ülkelerce sistem kabiliyetlerini anlamak için kullanılabileceğini belirterek, bilgi paylaşımında ulusal güvenlik hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Görgün'ün ifadesiyle: "Açık istihbarata çok mahal vermeden bazı şeyleri paylaşmak lazım." Nihai kullanıcı kurumların ihtiyaçları ve güvenlik beklentileri bu süreçte belirleyici oluyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, SAVUNMA PROJELERİNDE YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ ÖZGÜN TASARIMDAN KRİTİK MALZEMELERİN ÜRETİMİNE KADAR PLANLANDIĞINI BELİRTTİ.