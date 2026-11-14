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Yerli tohumla yeşeren umut karpuzlu’da ücretsiz fide dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerini Karpuzlu’da ücretsiz dağıtarak yerel üretimi destekledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yerli tohumla yeşeren umut karpuzlu’da ücretsiz fide dağıtımı

Karpuzlu’da ata tohumlarından yetiştirilen fideler

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ata tohumu çalışmaları kapsamında Karpuzlu ilçesinde fidelerin dağıtımı gerçekleştirildi. Proje, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınmasını amaçlıyor ve belediyeye ait fidanlıklarda üretilen fideler kentin farklı ilçelerinde ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

etkinlik ve dağıtım:

Dağıtım etkinliğine, programı yürüten ekibin yanı sıra Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez de katıldı. Etkinlikte marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri öncelikle başvuru yapan ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlara verildi. Karpuzluluların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda fidelerin ücretsiz olması özellikle yerel üretim destekçisi katılımcılar tarafından olumlu karşılandı.

yerel üretim ve sürdürülebilirlik:

Belediyenin başlattığı bu uygulama, hem tohum çeşitliliğinin korunmasına hem de küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesine katkı sağlıyor. Programın öncüsü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu liderliğinde yürütülen çalışmalar, yerel tarımın güçlendirilmesi ve ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılması hedefine hizmet ediyor. Vatandaşlar dağıtım için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederken, belediyenin farklı ilçelerde benzer dağıtımları sürdürdüğü vurgulandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARININ GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARININ GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KARPUZLU’DA MARUL, LAHANA, KARNABAHAR VE BROKOLİ FİDELERİ VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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