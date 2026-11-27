Yerlileşme yüzde 83’e çıktı: savunma sanayiinde proje ve ihracat atılımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda savunma sanayii ile kamu bütçe ve yatırım performansına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Komisyon toplantısında Cumhurbaşkanlığı ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer ilgili kurumların 2025 kesin hesapları ve 2027 bütçe teklifleri görüşüldü.

bütçe ve kaynak dağılımı:

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin 2025 yılı kesin hesap giderinin 15 milyar 809 milyon lira olduğunu açıkladı. 2025’te barışı destekleme faaliyetleri çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumlara toplam 13 milyar 243 milyon lira aktarıldığını, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere hazine yardımı olarak 1 milyar 424 milyon lira ve acil destek giderleri kapsamında 681 milyon lira harcandığını belirtti. 2027 yılı için Genel Sekreterliğe tahsis edilmesi öngörülen kaynak 27 milyar 547 milyon lira olup, bu tutarın yüzde 41’i barışı destekleme, acil destek giderleri ve Yatırım ve Finans Ofisi’ne aktarılacaktır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2025 kesin hesap gideri 4 milyar 788 milyon lira olarak kaydedildi; 2027 yılı için Başkanlık bütçesi 547 milyar 467 milyon lira öngörülmüş, bunun 541 milyar 642 milyon lira tutarı yedek ödenek olarak ayrılmıştır. İletişim Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı için de 2027 bütçe öngörüleri sırasıyla 10 milyar 79 milyon lira ve 229 milyar 65 milyon lira olarak ifade edilmiştir.

savunma sanayiinde dönüşüm ve kilit projeler:

Yılmaz, savunma sanayiindeki ivmeyi vurgulayarak 2002’de 62 projeyle yürütülen faaliyetlerin bugün bin 500’e yaklaşan projeye çıktığını söyledi. Proje hacminin yaklaşık 5,5 milyar dolardan 150 milyar doların üzerine yükseldiği, sektörün yerlilik oranının ise yüzde 83 seviyesine ulaştığı belirtildi. Savunma ve havacılık sektöründe 2002’de 1,1 milyar dolar olan toplam ciro, 2025’te 25 milyar dolar olarak kaydedildi.

Sektörün 4 bin 100’ün üzerinde firma ve 130 bini aşkın çalışan ile yüksek teknoloji ve nitelikli istihdam merkezi haline geldiği; savunma ve havacılık ihracatının 2002’de 248 milyon dolar iken 2025’te 10 milyar dolara çıktığı, bunun sonucunda Türkiye’nin dünyanın en büyük 11’inci savunma ihracatçısı konumuna ulaştığı aktarıldı. Yerli kara araçları, deniz platformları, mühimmat ve insansız sistemlerin 185’ten fazla ülkeye ihraç edildiği ifade edildi.

Yılmaz, seri üretim ve envantere katılım sürecinin hızlandırılmasına vurgu yaparak stratejik projeler arasında Çelik Kubbe'nin öne çıktığını belirtti. Milli Muharip Uçak KAAN ile beşinci nesil çalışmalarının sürdüğü, ilk 3 Bayraktar KIZILELMA'nın kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere alındığı ve ANKA-3'ün de ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

yatırım, istihdam ve uzun vadeli hedefler:

Yatırım ve Finans Ofisi destekli projeler kapsamında 2025 başından itibaren toplam değeri 8,66 milyar dolar olan 73 yatırım faaliyete geçirilmiş ve 20 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığı bildirildi. Bu yatırımların yüzde 65’inin yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleştiği, Tek Durak Ofis’in 2026’da İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açıldığı ifade edildi.

Yılmaz, 2003’ten bu yana Türkiye’nin çektiği uluslararası doğrudan yatırımın yaklaşık 296,1 milyar dolar olduğunu, küresel UDY payının 2002 öncesi yüzde 0,2 seviyesinden yüzde 1’e yaklaşan düzeye yükseldiğini kaydetti. 12’nci Kalkınma Planı dönemi sonunda hedeflenen yapı kapsamında sektörün 158 bin çalışanla 30 milyar dolar ciro ve 12,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçladığı da belirtildi.