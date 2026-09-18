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Yeşil Camii'nde 44 yıl sonra veda: imam Kamil Binal'dan duygusal hutbe

Sinop'ta 44 yıldır imamlık yapan Kamil Binal, İncedayı Mahallesi'ndeki Yeşil Camii'nde son cuma hutbesini verip cemaatten helallik istedi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:33

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeşil Camii'nde 44 yıl sonra veda: imam Kamil Binal'dan duygusal hutbe

Veda hutbesi:

Sinop'ta 44 yıl imamlık yapan Kamil Binal, emeklilik nedeniyle 26 yıldır görev yaptığı İncedayı Mahallesi'ndeki Yeşil Camii'nde son kez cemaate hitap etti. Hutbesinde duygularını paylaşan Binal, toplum önünde konuşmanın zor olduğunu, ama topluma veda etmenin daha da güç olduğunu söyledi.

Binal, 'Bugün karşınızda Yeşil Camii imamı olarak son kez bulunuyorum. Çünkü 44 yıldır şerefimle ve onurumla yürüttüğüm bu kutsal görevi Allah'a çok şükür artık tamamladım ve emekli oluyorum' ifadeleriyle görevine son verdiğini açıkladı.

görev yılları ve anılar:

İmamlık hayatına 44 yıl önce Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Salıpazarı köyünde başlayan Binal, meslek hayatının son 26 yılını Yeşil Camii'nde geçirdi. Görev süresince cemaatle biriktirdiği anılardan söz eden Binal, birlikte kılınan namazlar, paylaşılan sevinç ve keder günleri, bayramlar, mevlitler, cenazeler ve düğünleri hatırlatarak bu hizmetin kendisi için bir onur kaynağı olduğunu vurguladı.

cemaatten helallik ve öğüt:

Konuşmasında istemeden kırdığı veya incittiği kimselerden helallik isteyen Binal, 'Bilmeden birinizi kırdıysam, kalbinizi incittiysem veya bir kusur işlediysem lütfen beni bağışlayınız ve hakkınızı helal ediniz. Benden yana hakkım varsa hepinize helal olsun' diyerek cemaate veda etti.

Emeklilik döneminde de bağını koparmayacağını belirten Binal, caminin korunması ve cemaatin birlikte kalması çağrısında bulundu: 'Kapım ve gönlüm her zaman sizlere açık olacaktır. Sizlerden ricam bu güzel camimizi ve saflarımızı hiçbir zaman boş bırakmayınız. Yeşil Camii'ye sahip çıkınız. Birlik ve beraberliğinizi, kardeşliğinizi hep devam ettiriniz.'

teşekkür ve kapanış duası:

Sözlerinin sonunda elveda demek istemediğini belirten Binal, 'Elveda bir daha görüşmemek üzere ayrılanların sözüdür. Ben size dualarda ve güzel günlerde yeniden buluşmak üzere diyorum. Rabbim hepinizden razı olsun' dedi. Ayrıca caminin bugünkü haline katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Binal, özellikle Sinoplu esnaf Yılmaz Göksel'e maddi ve manevi destekleri için şükranlarını sundu.

Konuşma, caminin cemaatsiz kalmaması, minarelerin ezansız kalmaması ve çocuklarla gençlerin camiden, Kur'an'dan ve güzel ahlaktan uzaklaşmaması için yapılan dualarla son buldu.

SİNOP’TA 44 YILLIK İMAMLIK GÖREVİNİ TAMAMLAYAN KAMİL BİNAL, EMEKLİYE AYRILDI. BİNAL, SON CUMA...

SİNOP’TA 44 YILLIK İMAMLIK GÖREVİNİ TAMAMLAYAN KAMİL BİNAL, EMEKLİYE AYRILDI. BİNAL, SON CUMA HUTBESİNDE YAPTIĞI DUYGUSAL KONUŞMAYLA CEMAATİNDEN HELALLİK İSTEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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