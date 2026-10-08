Yeşil dönüşüm için Silopi'de ağaçlandırma çalışmaları başladı

Yeşil Silopi projesinde saha incelemesi

Silopi'de daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle planlanan Yeşil Silopi Projesi kapsamında, ağaçlandırma çalışmaları için belirlenen alanda inceleme yapıldı. Çalışmaların amacı, ilçenin yeşil dokusunu güçlendirerek kent yaşamına yeni nefes alanları kazandırmak.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Karşıyaka Mahallesi'nde ağaçlandırılması planlanan bölgeyi gezerek yürütülecek işler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında saha koşulları, bitki türleri ve uygulama alanlarının önceliklendirilmesi değerlendirildi.

İnceleme ve planlanan çalışmalar:

Gerçekleştirilen değerlendirmelerde, alanın ağaçlandırılması, yeşil alanların artırılması ve bölgenin daha estetik ve yaşanabilir hale getirilmesine yönelik yapılabilecek uygulamalar masaya yatırıldı. Proje kapsamında kullanılacak teknikler ve bakım programlarının oluşturulması için ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması öne çıktı.

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, proje çalışmalarının sürdürüleceği ve ilçenin yeşil dokusunun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Kurum, planlanan ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin hazırlık ve destek sürecinde rol alacak.

Hedeflenen sonuçlar:

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, özellikle Karşıyaka Mahallesi başta olmak üzere Silopi genelinde yeşil alanların artırılması amaçlanıyor. Uygulamanın kent estetiğine katkı sağlaması, yaşam kalitesini yükseltmesi ve halka daha fazla açık yeşil alan sunması bekleniyor.

Yerinde yapılan inceleme ve planlama sürecinin ardından öncelikli alanlarda ağaçlandırma çalışmaları başlatılacak; ilgili kurumlar projeyi takip ederek adım adım uygulamaya koyacak.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR BİR KENT HEDEFİYLE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN “YEŞİL SİLOPİ PROJESİ” KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK ALANDA İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.