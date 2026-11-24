ESMİAD'dan çevre ve rekabet vurgusu

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Komisyon başkanlarından çevre mühendisi ve Vena Çevre Mühendislik kurucu ortağı Bilal Arapoğlu, sanayide çevresel sürdürülebilirlik ve karbon yönetiminin uluslararası rekabette giderek kritik bir unsur haline geldiğini belirtti. Arapoğlu, Eskişehir'in havacılıktan raylı sistemlere, beyaz eşyadan döküme, kimyadan seramiğe uzanan güçlü üretim altyapısının şehir yaşam kalitesiyle birlikte sürdürülebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

karbonun uluslararası etkisi:

Arapoğlu, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ve Türkiye'deki iklim politikalarına dikkat çekerek uluslararası ticarette artık fiyat ve kalitenin yanı sıra üretimin karbon salımının da sorgulandığını aktardı. Özellikle demir-çelik, alüminyum ve çimento gibi sektörlerde 1 Ocak 2026 itibarıyla karbonun sınırda bedelinin başlamasının tedarik zincirleri üzerinden geniş kapsamlı etkiler yaratacağını ifade etti.

Bu değişim sürecinde Türkiye'de İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi uygulamalarıyla birlikte karbonun bedelsiz kaldığı dönemlerin sonuna gelindiğini söyleyen Arapoğlu, firmaların karbon ayak izlerini ölçmeleri, raporlamaları ve azaltmaları gerektiğinin altını çizdi.

yeşil dönüşüm bir maliyet değil, stratejik yatırım:

2012'den bu yana 200'ü aşkın işletmeye çevre danışmanlığı veren Arapoğlu, Vena Çevre olarak sahadan gözlemlerini paylaştı. Birçok işletmenin üretim kapasitesi ve enerji faturalarını iyi bildiğini, ancak ürettikleri bir ton ürünün neden olduğu karbon salımını ölçmede eksiklik bulunduğunu belirtti. Atığını geri kazanan, enerjiyi verimli kullanan ve arıtma tesislerini doğru işleten firmaların hem çevresel etkilerini hem de üretim maliyetlerini azalttığının altını çizdi.

Arapoğlu, işletmelerin çevre izinleri, atık yönetimi, atıksu arıtımı ve enerji verimliliğini bütüncül bir yaklaşımla ele almalarının önemine vurgu yaparak yeşil dönüşümün bir maliyet yükü değil, rekabet yatırımı olduğunu söyledi.

ESMİAD perspektifinde ise üretim, istihdam ve ihracatın gelişmesinin çevresel sorumlulukla birlikte yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Arapoğlu, yakın gelecekte ihracatın pasaportunun ürünün çevre ve karbon performansı olacağını; bu pasaportu bugünden hazırlayan firmaların uluslararası pazarlarda avantaj sağlayacağını belirtti. Eskişehir'i hem küresel pazarlarda daha güçlü bir sanayi kenti hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefinin doğru çevre yönetimiyle mümkün olacağını sözlerine ekledi.

BİLAL ARAPOĞLU