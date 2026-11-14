Yeşil eğitimde yeni adım: 9 milyon öğrenci sıfır atık eğitimi aldı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Bakanlar Açılış Oturumu'nda UNESCO işbirliğiyle gerçekleştirilen "yeşil eğitimin merkezinde çocuklar, gençler ve öğretmenler" paneline Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin katıldı. Tekin panelde iklim krizi, eğitim politikaları ve uygulanan programlara dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Eğitim politikaları ve okul uygulamaları:

Tekin, iklim krizinin çözümünde teknik önlemlerin yanında bilinç ve değer dönüşümünün de gerekli olduğunu vurguladı ve insanın tabiatla kurduğu ilişkinin krizin kökündeki etkenlerden biri olduğunu belirtti. Bakan, bu çerçevede geliştirdikleri yaklaşımın hukuk metinlerinde karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yaşanabilir çevreyi odak kavramlar arasına aldıklarını söyleyen Tekin, öğretim programlarına tüm kademelerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını yerleştirdiklerini açıkladı. Buna göre eğitim programlarında toplam 19 ders bulunuyor; bu derslerin 13'ü zorunlu, 6'sı seçmeli olarak uygulamaya konuldu.

Bakan Tekin, öğretimin davranışa dönüşmesi için okulların gündelik yaşamında sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırdıklarını belirterek Çevre Dostu 1000 Okul Projesi ile okullara güneş enerjisi sistemleri kurduklarını ve yağmur suyunu bahçe sulamasında değerlendirdiklerini anlattı. Ayrıca Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan ve BM tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle küresel boyuta ulaşan Sıfır Atık anlayışını okulların gündemine taşıdıklarını söyledi. Bakanın verdiği verilere göre 29 bin 400 okul sertifikasyon sürecini tamamladı ve ' 9 milyon öğrencimiz Sıfır Atık eğitimi aldı '. Doğa Öncüleri ile Deniz ve Su Kaynakları projelerinde öğrenciler doğayı yerinde gözlemleyip araştırma yoluyla tanıyorlar.

Uluslararası iş birliği, barış ve adalet vurgusu:

Tekin, çalışmaların UNESCO'nun Yeşil Müfredat Rehberi ile uyum içinde yürütüldüğünü, Türkiye'nin Yeşil Eğitim Ortaklığı'nın 100'üncü üyesi olduğunu ve birikimini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Okullarındaki uygulamaları yerinde görmek üzere panel katılımcılarını Yeşil Bölge'de açılacak olan Türkiye İklim Okuluna davet etti.

Bakan, panelde barış ve iklim adaleti arasındaki bağa da dikkat çekti; tabiatın sınır tanımadığını ve iklim krizinin tek başına bir ülkenin sorunu olarak çözülemeyeceğini belirtti. Konuşmasında dünyanın pek çok bölgesindeki çatışmaların eğitime erişimi ve doğal kaynakları nasıl etkilediğine vurgu yaparak, 'Gazze’de okullarının enkazı arasında kalan çocuklar ile kökünden sökülen zeytin ağaçları, insanın insana reva gördüğü zulmün tabiatı da esirgemediğini bütün dünyaya gösterdi' ifadesini kullandı.

Tekin ayrıca barış ve adalet olmadan iklim mücadelesinin başarı şansının sınırlı olduğunu; krizin yükünü en ağır biçimde, ona en az sebep olan toplumların çocuklarının taşıdığını belirtti. Yeşil dönüşüm fırsatlarının toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmesi için 10 ilde yenilenebilir enerji atölye ve laboratuvarları kurduklarını ve kadınlar ile dezavantajlı grupların bu imkânlara erişimini desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Son olarak Bakan Tekin, çevre koruma ve yeşil dönüşüm alanlarında açtıkları 21 farklı kurs programından bu yıl yaklaşık 20 bin kursiyerin yararlandığını belirterek, eğitimin sürdürülebilirlik bilincini kalıcı hale getirmede merkezi rol oynadığını vurguladı.

COP31'İN 6. GÜNÜNDE UNESCO İŞBİRLİĞİYLE YÜKSEK DÜZEYLİ BAKANLAR AÇILIŞ OTURUMU "YEŞİL EĞİTİMİN MERKEZİNDE ÇOCUKLAR, GENÇLER VE ÖĞRETMENLER" PANELİNE MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. YUSUF TEKİN KATILDI.