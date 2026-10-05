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Yeşil Mahalle'de yıllardır bekleyen yapı yıkıldı, sokak genişliyor

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 622 Sokak'ta yol planına giren metruk binayı yasal süreçler tamamlanınca kontrollü şekilde yıkarak alana yol kazandırdı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşil Mahalle'de yıllardır bekleyen yapı yıkıldı, sokak genişliyor

Yeşil Mahalle 622 Sokak'ta metruk yapı kaldırıldı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 622 Sokak'ta yol planı içinde kalan ve konumu nedeniyle trafik akışını olumsuz etkileyen metruk binanın kontrollü yıkımını tamamladı. Uzun süredir yıkılması beklenen yapı, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından iş makineleriyle kaldırıldı.

Yıkım süreci ve alınan önlemler:

Çalışma sırasında bölge sakinlerinin en az etkilenmesi için çeşitli önlemler alındı. Ekipler, kontrollü yıkım uygularken toz oluşumunu minimize etmek adına eş zamanlı sulama yaptı ve çalışma sahasında güvenlik tedbirleri uygulandı. Uygulamanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Beklenen etkiler ve belediye açıklaması:

Yıkımın ardından açılan alanın yol planına dahil edilerek trafiğe kazandırılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, söz konusu adımın ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğini, kent estetiğini bozan ve güvenlik riski oluşturan yapılarla mücadelenin sürdüğünü belirtti. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ise ekiplerin yasal işlemleri tamamlayarak sorunu ortadan kaldırdığını vurguladı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu müdahale ile bölgede uzun süredir devam eden sorunların azaltılması ve yol genişletme çalışmaları için alan elde edilmesi amaçlanıyor.

BİNA YIKILDI, TRAFİK RAHATLAYACAK

BİNA YIKILDI, TRAFİK RAHATLAYACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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