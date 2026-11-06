Yeşil pusula, ortak akıl: Şenol Arslan borsanın yeni vizyonunu anlattı

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı ve Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şenol Arslan, yaklaşan seçim sürecinde görev ve hedeflerini paylaştı. Arslan, değişimin yalnızca isim değişikliği olmadığını, hizmet anlayışı ve kurumsal vizyonun ileri taşınmasının esas olduğunu vurguladı ve bu süreci üyelerle birlikte yönetme çağrısı yaptı.

yeşil pusulanın anlamı:

Arslan, oy pusulası renginin yeşil olarak belirlendiğini ve bunun üretimi, bereketi, gelişimi ve değişimi temsil ettiğini açıkladı. 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlere işaret eden Arslan, pusula renginin sadece görsel bir tercih olmadığını; yönetim anlayışlarının, önceliklerinin ve gelecek perspektiflerinin sembolü olduğunu söyledi.

Arslan, yeşili tanımlarken toprağın bereketine, üreticinin emeğine ve tüccarın gücüne dikkat çekti. Bu çerçevede aday, borsanın mevcut potansiyelini daha ileriye taşımayı; üyelerin sesinin daha güçlü duyulduğu, istişarenin ve ortak aklın esas alındığı bir yönetim hedeflediklerini belirtti.

bölgesel kapsama ve üyelerle ilişki:

Elazığ merkezli olmakla birlikte Arslan, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Muş taki üyelerin beklentilerinin önemine vurgu yaptı. Üyelerin her birinin kendisini kurumun bir parçası olarak görmesini hedeflediklerini söyleyen Arslan, bu yaklaşımın bölgesel ticarette borsanın etkinliğini artıracağını ifade etti.

Aday, değişimin hizmet odaklı ve kurumsal vizyona dayalı olması gerektiğini tekrarlayarak tüm üyeleri demokratik haklarını kullanmaya davet etti. Arslan, seçim sürecini üyelerin tercihlerinin borsanın yarınına yön vereceği bir fırsat olarak nitelendirdi.

Konuşmasında Arslan, pusula rengini ve hedeflerini şu şekilde özetledi: Pusula rengimiz yeşil. Çünkü biz üretimden, bereketten, gelişimden ve değişimden yanayız. Bu çerçevede, projelerin konuşulduğu, ticaretin güçlendiği ve her üyenin kendisini aidiyet hissettiği bir borsa inşa etme taahhüdünü yineledi.

Arslan, son olarak üyelerin sandıkta iradelerini ortaya koymalarını istedi ve seçim sürecinin borsanın geleceğini beraberce şekillendirme fırsatı olduğuna dikkat çekti.

ŞENOL ARSLAN: “ BU SEÇİM, BORSAMIZIN GELECEĞİNE BİRLİKTE YÖN VERME FIRSATIDIR”