Yeşilay Malatya şubesinde başkanlık devir teslimi

Yeşilay Malatya Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Hasan Yusuf Gökhan, oy birliğiyle şube başkanlığına seçildi. Görevi altı yıldır yürüten Burak Ata'dan devralan Gökhan'ın seçimi, Battalgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan genel kurulda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Seçim ve katılımcılar:

Genel kurulda faaliyet raporunun sunulması ve kurulların ibra edilmesinin ardından yapılan gizli oylamada Hasan Yusuf Gökhan şube başkanı oldu. Toplantıda önceki dönem faaliyetleri ve YEDAM çalışmaları detaylı şekilde ele alındı; toplantıya katılanlar arasında kurum yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri yer aldı.

Geçmiş dönem faaliyetleri ve YEDAM hizmetleri:

Önceki dönem başkanı Burak Ata, 2025 yılında 157, 2026 yılında ise 494 faaliyetin gerçekleştirildiğini aktardı. Malatya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde 6 personel görev yaptığını belirten Ata, madde, alkol, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı alanlarında ücretsiz danışmanlık sağlandığını vurguladı. Ata, bağımlılıkla mücadelede gizlilik ilkesine dikkat çekerek, her 10 bireyden 8’inin rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak hayatına devam ettiğini ifade etti.

Yeni dönemin öncelikleri:

Başkan seçilen Hasan Yusuf Gökhan, önceki yönetim ve özellikle Burak Ata'ya teşekkür ederek, yeni dönemde aile kurumuna, kurumlar arası iş birliğine ve gençlik projelerine öncelik vereceklerini söyledi. Gökhan, bağımlılıkla mücadelede aile bağlarının önemine vurgu yaparak, "Bağımlılığa karşı en güçlü kalkan, sarsılmaz bir aile bağıdır" ifadelerini kullandı.

Depremler sonrası zayıflayan komşuluk ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesini hedefleyen Gökhan, gençleri dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak için spora, sanata ve sosyal etkinliklere yönlendirecek projeler geliştireceklerini açıkladı. Ayrıca Yeşilay ve YEDAM hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kent merkezinde müstakil, erişilebilir bir hizmet binası kazandırılması amaçları arasında yer alıyor.

Yeni yönetim kurulu:

Olağanüstü genel kurulda oluşturulan yeni yönetim ve kurullarda şu isimler yer aldı: Prof. Dr. İlhan İçen, Nesrin İlhan, İsmail Hakkı Pekel, İskender Yılmaz, Şükrü Kalı, Abdullah Eslem Kocamaz, Demet Keleş, Ahmet Ünver, Osman Kılınç, Burak Ata, Ayfer Yalçın, Demet Akbaş, Cumali Aydoğan, Hanifi Tokmak ve Beril Baran. Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde aile desteği, gençlik odaklı programlar ve toplum temelli dayanışma projeleriyle saha çalışmalarını artırması bekleniyor.

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