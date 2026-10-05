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Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy yaşamını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk' lakaplı usta oyuncu Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti; kızı Aşkım Arsoy, "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:02

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy yaşamını kaybetti

Göksel Arsoy sinemaya veda ediyor:

Göksel Arsoy, Yeşilçam'ın hafızalara kazınmış isimlerinden, "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncu 90 yaşında hayatını kaybetti. Haber, kızı Aşkım Arsoy tarafından duyuruldu; Aşkım Arsoy, "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kariyer ve tanınması:

Göksel Arsoy 15 Mart 1936'da Kayseri'de doğdu. Özellikle 1960'lı yılların ilk yarısında öne çıkan Arsoy, "Bulunmaz Uşak" ve "Taş Bebek" gibi yapımlarda rol alarak geniş kitlelerce tanındı ve 'Altın Çocuk' takma adıyla anıldı.

Ödüller ve son onurlar:

Arsoy, sinemaya katkıları nedeniyle 1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2024'te ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile onurlandırıldı.

GÖKSEL ARSOY (ARŞİV)

GÖKSEL ARSOY (ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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