Yeşilköy’de 40 yıllık su sorununa kalıcı çözüm

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık altyapı sorununu çözdü. Mahallenin ekonomik ömrünü tamamlamış 1,2 kilometrelik içme suyu hattı baştan sona yenilendi; su deposunun elektrik tesisatı ve pompaları da modernize edildi.

Çalışmanın kapsamı ve teknik ayrıntılar:

Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında eski boruların değiştirilmesiyle birlikte dağıtım hattının dayanıklılığı artırıldı. MASKİ yetkilileri, eskiden sık sık görülen boru patlaklarının ve suyun renginde yaşanan bozulmaların yenilenen hatlarla büyük oranda ortadan kaldırılacağını belirtti. Proje, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve MASKİ koordinasyonunda yürütüldü.

Besim Dutlulu çalışmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "40 yıllık bir sorunu daha çözdük. Şehzadeler ilçemize bağlı Yeşilköy Mahallemizde ekonomik ömrünü tamamlayan 1,2 kilometrelik içme suyu hattını baştan sona yeniledik. Su depomuzun elektrik tesisatı ve pompalarını da modernize ederek mahallemizi sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturduk. Yeşilköylü halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın, mahallemizin uzun yıllardır beklediği bu hizmeti tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa’mızın 17 ilçesinde altyapımızı güçlendirmeye, vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz"

Mahalle halkının tepkisi ve beklentiler:

Yerel muhtar Mehmet Ali Aktaş, uzun süredir devam eden arızalar ve yosunlanma nedeniyle suyun çok kötü olduğunu söyleyerek, belediyeye başvurduklarını ve çalışmaların başlamasından memnuniyet duyduklarını aktardı: "İçme suyu hatlarımızdaki arızalar ve yosun nedeniyle köyümüzün suyu çok kötü durumdaydı. Elektrik gidip geldiğinde çeşmelerden adeta siyah su akıyordu. Bunun için belediyemize müracaat ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bu konuda bize duyarlı davrandı ve çalışmalar başladı. Depomuzun elektrik tesisatı ve pompaları da yenilendi. Çalışmalardan çok memnunuz"

Mahalle sakinleri de yenileme çalışmasının gündelik yaşamı doğrudan iyileştireceğini vurguladı. Halil Açıkgöz "Bu bizim kanayan yaramızdı. Borularımız yenilendi. Çok zamandır bunu bekliyorduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" derken, İbrahim Yalçın de suyun renginde yaşanan sorunlara dikkat çekti: "Suyumuz gerçekten kötüydü. Sular gidip geldiğinde çeşmelerden siyah su akıyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." Ekrem Aktaş yapılan çalışmanın tüm mahalleyi sevindirdiğini ifade etti: "Allah razı olsun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu köyümüze hizmeti gönderdi. Suyumuz çok kötü durumdaydı. Bu çalışmalar bütün köyü mutlu etti. Bütün halkımız teşekkür ediyor."

Hasan Ergen ise eski altyapı nedeniyle haftada birkaç kez boru patlağı yaşandığını belirterek, "Köyümüze verdiği katkılardan dolayı Besim Başkanımıza çok teşekkür ederim. Altyapı çok eski olduğundan sularımız çok kötüydü, haftada 3-4 kez boru patlağı yaşanıyordu. Rahmetli Ferdi Başkanımız bunun sözünü vermişti. Besim Başkanımız da Ferdi Başkanımızın sözünü tutmuş oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Her şey istediğimiz gibi oldu. Artık bir 40 yıl daha gider" dedi.

Yetkililer, Yeşilköy'deki çalışmanın Manisa genelinde süren altyapı güçlendirme programının bir parçası olduğunu ve kentin 17 ilçesinde benzer yenileme projelerinin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlara kesintisiz ve temiz içme suyu sağlanmasının öncelikleri olduğu belirtildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLKÖY MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 40 YILDIR KULLANILAN İÇME SUYU ALTYAPISINI YENİLEDİ. 1,2 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTININ YANI SIRA SU DEPOSUNUN ELEKTRİK TESİSATI VE POMPALARI DA YENİLENEREK MAHALLEDE YAŞANAN SU SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRİLDİĞİNİ BELİRTEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 40 YILLIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURMUŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ.