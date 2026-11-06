Yeşilyurt belediye meclisi kasım toplantılarını tamamladı

Kasım ayı birleşimleri sonuçlandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, kasım ayına ait olağan oturumların son birleşimini tamamlayarak gündem maddelerini karara bağladı. Toplantı, Yeşilyurt Belediye Binası Meclis Salonu'nda Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı başkanlığında yapıldı. Meclis, ilk olarak 4 Kasım 2026 tarihli kasım ayı birinci birleşimine ait karar özetini kabul etti ve mazeret bildiren üyelerin dilekçelerini değerlendirdi.

Yakınca rezerv yapı alanına yönelik protokol:

Gündemde öne çıkan konulardan biri, rezerv yapı alanı ilan edilerek belediyeye devredilen ve yaklaşık 144 dönümlük alana ilişkin taşınmazlardı. Bahsi geçen alan içinde yer alan Yakınca Mahallesi 755 ada 1 parsel ile 755 ada 2 parsel için süreçlerin hızlandırılması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İmar ve İnşaat A.Ş. arasında "İş Birliği ve Ortak Hizmet Uygulamaları Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalanması görüşüldü. Protokolün yürürlüğe konulması ve imzalanması yetkisi, meclis kararıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e verildi.

Belediyeye ait taşınmazların satışı:

Toplantıda ayrıca, Yeşilyurt'un çeşitli mahallerinde mülkiyeti belediyeye ait toplam 80 taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışının yapılıp yapılamayacağı değerlendirildi. Satış kararı alınması durumunda, satışa ilişkin tüm iş ve işlemlerin uygulama aşamasında Belediye Encümeni tarafından yürütülmesi kararlaştırılacak unsurlar arasında yer aldı.

Kasım ayı oturumlarını tamamlayan Meclis, bir sonraki toplantısını 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Aralık birleşiminde yeni gündem maddeleri meclis üyelerince görüşülerek karara bağlanacak.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTILARINI TAMAMLADI