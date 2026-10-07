Yeşilyurt meclisi ekim oturumunda bütçe ve yapı kontrolüne öncelik verdi

Yeşilyurt meclisi ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı ilk oturumunda gündemdeki toplam 34 maddeyi ele aldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; mazeretli üyelerin dilekçeleri kabul edildi ve 2 Eylül 2026 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetleri görüşülerek onaylandı.

gündemin açılışı ve teşekkür konuşması:

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal anısına düzenlenen Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşlerinin 21’incisine katılan pehlivanlara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından gündemdeki maddelere geçildi.

kararlar: bütçe, performans programı ve yeni müdürlük

Meclis, Yeşilyurt Belediyesinin 2027 Mali Yılı Bütçe Teklifi ve Tarifeler Cetvelini Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti. Bununla birlikte belediyenin 2027 Yılı Performans Programı meclis tarafından görüşülüp onaylandı. Toplantıda ayrıca belediye bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

taahhütler, tahsisler ve iş birliği protokolleri:

Meclis, Yeşilyurt ilçesine ait bazı taşınmazlarla ilgili düzenlemeleri de karara bağladı. Dilek Yeşil Konak’taki bir dükkânın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından iki yıllığına kullanılmak üzere tahsisi kabul edildi. Gündüzbey Mahallesi’ndeki belediye arsasının Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne 10 yıl süreyle tahsis edilmesi kararlaştırıldı; tahsisle ilgili protokollerin ve işlemlerin yürütülmesi için Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit’e yetki verildi.

Ayrıca, Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanması planlanan "365 Gün İyilik" Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalanması için Başkan Geçit’e yetki verilmesi meclis tarafından onaylandı.

engelli projeleri ve komisyon yönlendirmeleri:

Toplantıda Engelliler Komisyonu tarafından Divan Başkanlığına sunulan Yeşilyurt Engelsiz Nefes Evi ve Üreten Aileler Merkezi Projesi ile Engelliler İçin Malatya Gezi Haritası Projesi önergeleri görüşülerek kabul edildi. Gündemdeki bazı maddeler ise ayrıntılı değerlendirme için ilgili komisyonlara yeniden havale edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, ilçenin hizmet önceliklerini belirlemeye yönelik kararlarla, kamu kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefledi. Meclisin Ekim Ayı 2. Olağan Toplantısı, 21 Ekim Çarşamba günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI İLK TOPLANTISINI YAPTI