Yeşilyurt mevkisinde karayolu kazası: üç kişi yaralandı

kaza detayları:

Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Yeşilyurt Belediyesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Çarpışan araçların her ikisi de Opel marka olup plakaları 34 HBR 612 ve 44 ADM 915 olarak tespit edildi.

yaralılara müdahale ve taşınma:

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavilerine başlandı.

soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor; ekipler olayla ilgili delil toplama ve ifadelere başvurma çalışmalarını sürdürüyor.

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