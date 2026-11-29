Enes Nalbantoğlu takımın hücum hattında öne çıkıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'un hücum gücünde 1995 doğumlu sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu dikkat çekiyor. Takımının skor yükünü omuzlayan tecrübeli futbolcu, sergilediği düzenli performansla hem kulüp içinde hem de lig takipçileri arasında ön plana çıktı.

gol istatistikleri:

Yeşilyurtspor formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 13 gole ulaşan Enes, gol krallığı yarışında ikinci sırada bulunuyor. Bu gollerden 2'sini penaltıdan kaydeden oyuncu, ayrıca 2 asistle de takımının hücum üretimine katkı verdi. 12 karşılaşmanın 10'unda gol sevinci yaşayan Enes, sadece Bitlis FK ve Kırşehir FSK maçlarında fileleri havalandıramadı.

saha içi rolü ve fiziksel süreklilik:

Toplam 1053 dakika sahada kalan Enes, bu süreçte 5 kez takım kaptanı olarak liderlik yaptı. Yeşilyurtspor ile çıktığı toplam 14 maçın 9'unda tam 90 dakika sahada kalarak hem fiziksel dayanıklılığını hem de takım organizasyonuna katkısını gösterdi. Ayrıca oyuncunun takım içindeki disiplini; yalnızca 2 sarı kartla kaydedildi.

Malatya temsilcisinin en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Enes Nalbantoğlu, attığı goller ve saha içi liderliğiyle Yeşilyurtspor taraftarlarının yanı sıra ligdeki futbolseverlerin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

YEŞİLYURTSPOR'UN GOL MAKİNESİ ENES NALBANTOĞLU 12 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ