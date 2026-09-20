Yeşilyurt’ta altyapı hamlesi: yollar yenileniyor, üretim kapasitesi güçleniyor

yatırımlar hız kesmeden sürüyor:

Yeşilyurt Belediyesi, son 2,5 yılda ulaşım altyapısına ayırdığı kaynaklarla ilçede kapsamlı bir yenilenme gerçekleştirdi. Belediye, 2,5 yılda 3 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaparak toplam 650 kilometrelik yol çalışmasını tamamladı ve ulaşım ağını genişletmek için 130 kilometre yeni kadastro ve imar yolu açtı.

saha çalışmaları ve öncelikler:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonbahar döneminde yağışlar başlamadan önce planlanan yol çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçenin farklı bölgelerinde yürütülen yol yenileme, yeni yol açma ve sıcak asfalt serimi çalışmaları merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı ilerliyor. Öncelikler arasında yeni yerleşim alanları, yoğun kullanılan güzergâhlar ve ulaşım açısından ihtiyaç duyulan bölgeler yer alıyor; hedef, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak.

üretim kapasitesinin artırılması:

Ulaşım yatırımlarının hızlanmasında belediyenin üretim altyapısına yaptığı yatırımlar belirleyici oldu. 55 milyon TL yatırımla devreye alınan ikinci asfalt plenti ile saatte 240 ton kapasite sağlandı; mevcut plent ile birlikte toplam üretim kapasitesi saatte 400 tona ulaştı. Ayrıca beton üretim tesislerinin güçlendirilmesi, malzeme teminini hızlandırarak yol yapım süreçlerinin etkinliğini artırıyor.

etki ve hedefler:

Yeşilyurt Belediyesi, güçlü araç filosu, yüksek üretim kapasiteli asfalt ve beton tesisleri ile sahadaki deneyimli ekiplerini bir araya getirerek hem merkez hem de kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını iyileştirmeye devam ediyor. Bu kapsamlı çalışmalar, Malatya’nın yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sağlarken ilçenin gelecekteki gelişim ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyor.

YEŞİLYURT'TA ULAŞIM YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR