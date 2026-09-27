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Yeşilyurt'ta kavga sonrası araçla çarpma sonucu otomobil çukura uçtu

Mersin'in Anamur ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan kavgada sürücünün aracı bir kişiye çarparak temel çukuruna uçtu; iki kişi yaralandı, anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeşilyurt'ta kavga sonrası araçla çarpma sonucu otomobil çukura uçtu

Olayın gelişimi:

Mersin'in Anamur ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından, gruplardan birine ait olduğu belirtilen sürücü aracını tartıştığı kişilerin üzerine sürdü.

Bu sırada araç, bir kişiye çarpıp yol kenarındaki temel çukuruna uçtu. Olay anı, olay yerinde bulunan bir cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı; görüntülerde çarpma ve ardından aracın çukura düşüşü net şekilde görülüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpılan kişi ve aracı kullanan sürücü olayda yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanedeki tedavi ve yaralanmaların boyutuna ilişkin resmi bir detay henüz paylaşılmadı.

Soruşturma sürüyor:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. Görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri araştırmanın önemli parçalarını oluşturuyor. Olayın kesin seyrine ilişkin net bilgi edinilebilmesi için polis ekiplerinin çalışması ve olayla ilgili ifadelerin tamamlanması bekleniyor.

Gelişmelerle ilgili resmi makamların açıklamaları geldikçe haber güncellenecektir.

MERSİN&#039;İN ANAMUR İLÇESİNDE BİR ŞAHIS ARACIYLA KAVGA ETTİĞİ ŞAHSA ÇARPIP ÇUKURA UÇTU, HEM KENDİ HEM...

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE BİR ŞAHIS ARACIYLA KAVGA ETTİĞİ ŞAHSA ÇARPIP ÇUKURA UÇTU, HEM KENDİ HEM DE VURDUĞU ŞAHIS YARALANDI. O ANLAR İSE SANİYE SANİYE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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