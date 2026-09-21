Dolar 48,7941 +0,07%
Euro 56,0020 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.877,94 -0,92%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,57 -3,75%
--°

Yeşilyurt'ta sokak ortasında yaya kazası: Hasan A. hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı

Malatya Yeşilyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li Hasan A., 34 AEL 538 plakalı Volkswagen'in çarpmasıyla ağır yaralandı; hastanede tedavi sürüyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yeşilyurt'ta sokak ortasında yaya kazası: Hasan A. hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı

Yeşilyurt'ta sokak ortasında yaya kazası: Hasan A. hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde öğleden sonra meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 70'li yaşlardaki Hasan A. ağır yaralandı. Olay, bölge sakinlerinin ve yetkililerin müdahalesini gerektirdi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil, karşıdan geçmeye çalışan Hasan A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu ve olay yerinde kalbi durdu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ekiplerin çabasıyla hastanın kalbi yeniden çalıştırıldı ve stabilizasyonunun ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi ve soruşturma:

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Hasan A., ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, görgü ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Otomobil sürücüsü olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık ve emniyet birimlerince yürütülen soruşturma sürüyor; yetkililer, kazanın kesin nedeninin inceleme tamamlandığında netleşeceğini belirtti.

MALATYA&#039;DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR...

MALATYA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çı...
images

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı
images

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı
images

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getird...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adalet arayışındaki ailelerle bakanlıkta yol haritası görüşmesi

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı